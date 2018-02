Autofahrer übersieht Fußgängerin

Ein 32-Jähriger wollte am Mittwoch um kurz nach 19:00 Uhr mit seinem BMW von der Mittelstraße kommend nach rechts in die Schillerstraße abbiegen. Dabei übersah er jedoch eine 78-jährige Fußgängerin, welche zur selben Zeit einen dortigen Fußgängerüberweg in der Schillerstraße in Richtung Bahnhof überqueren wollte. Sowohl Pkw, als auch Fußgängerin hatten Grünlicht. Durch die Kollision stürzte die Dame auf die Fahrbahn und erlitt eine leichte Verletzung am Kopf. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

Bei Ausfahrt von Parkplatz Pkw übersehen - eine leicht verletzte Person

Aschaffenburg. Den Nissan einer 34-Jährigen hat am Mittwoch gegen 22:10 Uhr ein 28-Jähriger übersehen, als er mit seinem Skoda von einem Parkplatz auf die Dr. Hans Meinhardt-Allee einfahren wollte. Die Nissan-Fahrerin fuhr dort von der Großostheimer Straße kommend. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 34-Jährige Schmerzen an der Hüfte davon trug. Der Skoda wurde nach dem Unfall abgeschleppt. Die Höhe des Schadens an beiden Pkw wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Geldbeutel aus Post-Transporter gestohlen

Aschaffenburg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 13:15 Uhr den Geldbeutel eines Postzustellers aus dessen Transporter gestohlen. Der Mann war soeben dabei Pakete in der Duccastraße auszuliefern. Als der Zusteller für einen kurzen Moment nicht bei seinem Fahrzeug war, griff der Täter durch die geöffnete Fensterscheibe der Fahrertüre in das Fahrzeug und nahm den Geldbeutel an sich, in welchem neben circa 55 Euro sämtliche Ausweispapiere waren. Im Anschluss lief er zügig in Richtung Weißenburger Straße davon. Der Dieb wurde bei seiner Tat von einer Friseurin beobachtet, welche in einem angrenzenden Salon tätig war. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 180-185 Zentimeter groß, normale Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, mitteleuropäisch, markante Narbe am linken Auge und rot-fleckige Haut, er hatte auffällig blaue Augen.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Am Mittwoch zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr hat ein unbekannter Täter ein Rad der Marke „Zündapp“ gestohlen. Das weiße Fahrrad stand vor einem Fitnesscenter am Dämmer Tor und war mit zwei Spiralschlössern gesichert. Es hatte einen Wert von rund 300 Euro.

Handydiebstahl

Aschaffenburg. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr ein Smartphone der Marke „Samsung“ in einem Wert von etwa 700 Euro entwendet. Der Besitzer hat dies auf einem Tisch einer Metzgerei in der City Galerie in der Goldbacher Straße liegen lassen. Als ihm das Fehlen seines Handys zehn Minuten später auffiel und er zurückeilte war es nicht mehr da.

Zeugen, die weitere Hinweise zu einem der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Mit Marihuana erwischt

Aschaffenburg. Einer zivilen Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg fiel am Mittwochnachmittag um 15:00 Uhr ein Mann auf, als sie zu Fuß am Kapuzinerplatz unterwegs waren. Aufgefallen ist der 33-Jährige, weil von ihm deutlich der Geruch von Marihuana wahrzunehmen war. Bei der Kontrolle des Mannes gab er dann auf Nachfrage freiwillig eine geringe Menge von dem gerochenen Betäubungsmittel heraus. Er hat nun mit einer Anzeige wegen des Besitzes von Rauschgift zu rechnen.

Kreis Aschaffenburg

Zwei Unfallfluchten im Landgebiet

Kleinostheim-Aschaffenburg. / Bessenbach. Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Montag 17:00 Uhr und Mittwoch 15:00 Uhr an einem Opel hängen geblieben und hat dadurch an diesem einen Schaden in geschätzter Höhe von rund 1200 Euro im Bereich der vorderen Stoßstange verursacht. Der Pkw stand in dieser Zeit immer abwechselnd am Fahrbahnrand im Reinhard-Heraeus-Ring in Kleinostheim oder in der Lauestraße in Aschaffenburg.

Die zweite Verkehrsunfallflucht ereignete sich dann zwischen Dienstag 18:45 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr in der Würzburger Straße im Ortsteil Straßbessenbach. Dort stand vor einem Anwesen ein VW geparkt, welcher am Morgen einen frischen Schaden am Radkasten vorne links hatte. Die Schadenshöhe liegt bei circa 1500 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Goldbach-Unterafferbach. Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Smart kam es am Mittwoch um 18:00 Uhr am Kaiserberg. Dort fuhr der Pkw von Hösbach kommend, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Es rannte im Anschluss weiter. Am Smart entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von circa 1500 Euro.

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mainaschaff. Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr wurde in der Johann-Dahlem-Straße ein Renault einer Kontrolle unterzogen. Im Pkw saßen ein 21- und ein 19-Jähriger. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann bei dem 21-jährigen Fahrer ein äußerst auffälliges Verhalten fest, welches auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmittel hindeutete. Ein freiwilliger Drogenschnelltest war schließlich positiv auf THC. Bei der genaueren Überprüfung des Wagens konnte zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Diese konnte ebenfalls dem 21-Jährigen zugeordnet werden. Dem jedoch nicht genug. Der Fahrer ist zusätzlich momentan nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein Führerschein wurde ihm vor einiger Zeit entzogen. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und der 21-Jährige auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel zu erwarten.

Pkw zerkratzt

Mainaschaff. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag 22:15 Uhr auf Dienstag 07:00 Uhr in den Lack eines Dacia einen dünnen langgezogenen Kratzer eingefügt. Der Pkw stand auf dem öffentlichen Parkplatz eines Anwesens in der Mainparkstraße. Die Höhe des Schadens, welcher sich auf der linken Fahrzeugseite befindet, beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Einbruch in „Rentnertreff“

Großostheim. Ebenfalls ein unbekannter Täter ist in die Waldhütte des „Rentnertreffs Großostheim“ im Waldgebiet an der Verlängerung der Stockstädter Straße eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 13:30 Uhr. Um in die Hütte zu gelangen wurden die Vorhängeschlösser der Türen durchgezwickt und einzelne Holzbretter entfernt. Mitgenommen hat der Einbrecher schließlich älteres, gebrauchtes Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 300 Euro.

Rucksack aus unverschlossenen Lkw entwendet

Großostheim. Einem Anlieferer eines Supermarktes in der Aschaffenburger Straße hat ein unbekannter Täter am Mittwochmorgen den Rucksack aus dem Lkw gestohlen. Dieser lag auf dem Beifahrersitz. Während der Ausladevorgänge zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr war das Führerhaus unversperrt. Im Rucksack befanden sich private Dokumente, der Geldbeutel und ein Schlüsselbund.

Fahrraddiebstahl

Kleinostheim. Zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Donnerstag 08:30 Uhr wurde ein Fahrrad der Marke „Cube“ von einem unbekannten Täter gestohlen. Das schwarz-rote Cross-Bike stand in einer verschlossenen Garage eines Anwesens in der Adalbert-Stifter-Straße. Es hatte einen Wert von rund 1500 Euro.

