Abgelenkt von einer Yacht - Eine Verletzte

Der Senior war in seinem Mercedes gegen 14.20 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs, als er nach eigenen Angaben auf der Gegenrichtung den besagten Sondertransporter sah und sich für das aufgeladene Boot interessierte. Dadurch übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen vorausfahrenden Mazda aus dem Landkreis Offenbach und fuhr diesem ins Heck. Der Mazda kam daraufhin ins Schleudern, drehte sich, stieß gegen die Leitplanke in Fahrbahnmitte und kam entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Auch der Mercedes hielt auf dem linken Fahrstreifen an. Bei dem Aufprall wurde eine Mitfahrerin im Mazda leicht verletzt. Kräfte des Rettungsdienstes brachten sie zur näheren Untersuchung ins Aschaffenburger Klinikum. Alle weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme beträgt rund 10.000 Euro. An der Unfallstelle musste der Verkehr anfangs kurz angehalten werden. Da es anschließend gelang, die Unfallstelle binnen 15 Minuten zu räumen, hielt sich der Rückstau in Grenzen.

Fahrenden Trinker aus Verkehr gezogen - Lkw-Fahrer mit über drei Promille - Bestechungsversuch

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Nach einem Hinweis von Verkehrsteilnehmern zogen Beamte der Autobahnpolizei am Mittwochabend auf der A 3 an der Rastanlage Spessart-Süd einen stark alkoholisierten bulgarischen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr. Der Sattelzug des Mannes war gegen 21.40 Uhr Verkehrsteilnehmern und einer Autobahnstreife in Fahrtrichtung Süden aufgefallen, weil er in starken Schlangenlinien fuhr und dabei „zwei Fahrstreifen brauchte“. Bei der sich anschließenden Kontrolle auf der Rastanlage Spessart stellten die Beamten im Führerhaus zahlreiche leere und angetrunkene Schnaps- und Bierflaschen und in der Atemluft des 48-Jährigen einen Atemalkoholgehalt von 3,12 Promille fest! Damit war die Fahrt des Mannes mit seinem mit Stückgut beladenen Zug beendet. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Dabei nützte es ihm auch nichts, dass er den Beamten wiederholt und in klarere Absicht ein „Bakschisch“ in Höhe von 500 Euro bot, wenn sie ihn ohne Strafanzeige laufen lassen würden. Diese offensichtlich in anderen Ländern noch verbreitete „Verfahrensweise zur Regelung der Angelegenheit“ fanden die Beamten in rechtsstaatlicher Hinsicht nicht zielführend. Sie lehnten mit Nachdruck ab und leiteten gegen den Mann neben des Verfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr ein weiteres Strafverfahren wegen versuchter Bestechung ein. Für beide Verfahren musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Der Führerschein des Mannes, der bereits ein weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr in Nordrhein-Westfalen anhängig hat, wurde sichergestellt. Der Sattelzug, bestehend aus einer bulgarischen Zugmaschine und einem deutschen Auflieger, und sein offensichtlich alkoholkranker Fahrer wurden später von einem durch die Spedition entsandten Ersatzfahrer übernommen.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach