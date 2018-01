Zwei Unfallfluchten im Aschaffenburger Stadtgebiet

Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei circa 2000 Euro. Zu einer weiteren Flucht in der Bayreuther Straße kam es dann am Dienstag gegen 12:20 Uhr. Dort konnte durch einen aufmerksamen Fußgänger beobachtet werden, wie ein Mercedes mit Aschaffenburger Zulassung an einem geparkten Skoda hängen blieb. Hierdurch entstand am Skoda ein Schaden an der Heckstoßstange hinten links in Höhe von etwa 500 Euro. Der Mercedes ist in unbekannte Richtung von der Unfallstelle gefahren.

Weitere Hinweise zu einem der beiden flüchtigen Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Aschaffenburg. In den frühen Mittwochmorgenstunden um 02:00 Uhr wurde in der Löherstraße ein Audi einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten dann bei dem 24-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden, und der Audi-Fahrer auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch und der Führerschein des 24-Jährigen wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Zudem hat er eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss zu erwarten.

Kreis Aschaffenburg

Zwei Unfallfluchten im Landkreis

Goldbach. / Haibach. Am Dienstag zwischen 12:08 Uhr und 12:19 Uhr ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug an einem geparkten Hyundai hängen geblieben. Der blaue Pkw stand in der kurzen Zeit auf dem öffentlichen Parkplatz eines Supermarktes in der Aschaffstraße in Goldbach. Beim Einparken stand neben dem späteren, beschädigten Pkw noch ein weißer VW. Ob dieser für den frischen Schaden im Bereich der linken Heckstoßstange verantwortlich ist, ist nicht geklärt. Die Schadenshöhe am Hyundai liegt bei circa 1000 Euro.

Den Unfall in der Hauptstraße in Haibach hat hingegen ein aufmerksamer Zeuge mitbekommen. Er konnte dort um kurz vor 01:00 Uhr am Mittwochmorgen zunächst einen Knall wahrnehmen und kurz darauf einen VW-Polo erst abbremsen und anschließend in überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Würzburger Straße davon fahren sehen. Der flüchtige Wagen ist in der Hauptstraße an einem geparkten Citroen hängen geblieben und hat an diesem einen Schaden am linken Kotflügel verursacht. Die Höhe des Schadens wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Weitere Hinweise zu einem der beiden flüchtigen Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Hösbach, OT Winzenhohl. Zu einer Kollision zwischen einem Opel und einem Reh kam es am Mittwochmorgen um kurz vor 05:00 Uhr auf der Kreisstraße AB 22. Der Pkw fuhr dort von Schmerlenbach in Richtung Aschaffenburg, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Das Reh verstarb durch den Unfall. Am Pkw hingegen entstand augenscheinlich kein Schaden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg