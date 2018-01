Aschaffenburg: Einbruch in Café  iPad und Geld gestohlen

Am Dienstagmorgen stellte ein Angestellter des Café Caramel in der Betgasse das Fehlen von Wechselgeld und Vortagesumsatz fest. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg ergaben, dass in der Nacht zum Dienstag bislang unbekannte Täter offenbar durch ein Fenster in die Geschäftsräume des Gastronomiebetriebes einstiegen waren und Bedienungsgeldbeutel, Kleingeld aus der Trinkgeldkasse und ein iPad entwendet hatten. Anschließend konnten die Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung fliehen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

mci/kick/Quelle: Polizei Unterfranken