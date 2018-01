Jugendlicher mit Diebesgut und Drogen erwischt

Der Jugendliche und sein ein Jahr jüngerer Freund haben aus einem Bekleidungsgeschäft in der City Galerie in der Goldbacher Straße zunächst mehrere Textilien im Gesamtwert von über 150 Euro aus dem Laden schaffen wollen. Dabei wurden sie jedoch vom Ladendetektiv beobachtet und beim Verlassen des Geschäftes aufgehalten. Als die Polizei die zwei schließlich noch einmal nach weiterer Diebesware durchsuchte, wurde bei dem 16-Jährigen zudem die oben erwähnte geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen beide wird nun wegen des Ladendiebstahls und gegen den Älteren noch wegen des Betäubungsmittelbesitzes ermittelt.

Roller fährt auf Auto auf - eine leicht verletzte Person

Aschaffenburg. Eine 21-Jährige befuhr am Dienstagmorgen um 08:15 Uhr mit ihrem Roller des Fabrikats „Piaggio“ den Kreisverkehr in der Goldbacher Straße, an der Kreuzung zur Elisenstraße. Vor der 21-Jährigen fuhr eine 27-Jährige in ihrem Seat. Diese musste verkehrsbedingt kurz vor Verlassen des Kreisels abbremsen, was die Roller-Fahrerin zu spät wahrnahm und auf das Heck des Pkws auffuhr. Dadurch stürzte sie von ihrem Kleinkraftrad und zog sich Schürfwunden am Knie zu. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an Roller und Pkw liegt bei circa 280 Euro.

Unfallflucht

Aschaffenburg. Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Montag zwischen 17:15 Uhr und 18:30 Uhr am Außenspiegel eines geparkten Fiats hängen geblieben. Der rote Pkw stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Mainfeldstraße im Stadtteil Obernau. Das flüchtige Fahrzeug hat ebenso ein Spiegelglas verloren, welches an der Unfallstelle aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Die Schadenshöhe am Fiat liegt bei rund 500 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Aschaffenburg. Am Montag gegen 12:00 Uhr wurde ein Kleinkraftrad in der Hanauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und gegen den Roller-Fahrer ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Bei Personenkontrollen Marihuana und Einhandmesser aufgefunden

Aschaffenburg. Eine Streife des Operativen Ergänzungsdienstes der Aschaffenburger Polizei hat am Montag um 16:40 Uhr in einem Park an der Pompejanumstraße eine feine Nase bewiesen, als sie sich zu Fuß dort aufhielten. Ausgehend von einem jungen Pärchen stellten die Ordnungshüter eindeutig den Geruch von Cannabis fest. Bei der Kontrolle des Paares wurde dann zunächst ein abgerauchter Joint auf dem Boden neben den beiden festgestellt. Zudem fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des 21-jährigen Mannes eine geringe Menge Marihuana verpackt in einem Glas, sowie passende Rauschgiftutensilien. Bei seiner 22-jährigen Begleiterin konnte nichts aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel und die Utensilien wurden sichergestellt und der junge Mann hat eine Anzeige zu erwarten.

Etwa zeitgleich befand sich eine zivile Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg ebenso auf Fußstreifengang im Park Schöntal in der Nähe der Hofgartenstraße. Dort fiel der Streife ein 38-Jähriger ins Visier, da dieser komische Verhaltensweisen an den Tag legte. Bei der Kontrolle des Mannes konnte dann zwar nicht der Grund seines Verhaltens eruiert, jedoch ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Er hat nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz zu erwarten.

juh/Polizei Aschaffenburg