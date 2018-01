Sechs Unfallfluchten im Stadtgebiet

Zwischen Donnerstag 17:00 Uhr und Freitag 17:30 Uhr kam es in der Gärtnerstraße zur ersten Flucht. Dort fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in einen geparkten Smart und verursachte an diesem einen Schaden an der Heckstoßstange. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1000 Euro.

Zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Samstag 11:00 Uhr kam es dann in der Lange Straße auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes zum zweiten Vorfall. Dort blieb den Spuren zu folgern eine unbekannte Person mit einem Einkaufswagen an einem BMW hängen und verursachte so an diesem einen Schaden im hinteren, rechten Scheinwerfer und Stoßfänger in geschätzter Höhe von circa 1500 Euro.

Der dritte Unfall mit flüchtigem Verursacher war dann zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Sonntag 18:00 Uhr. In dieser Zeit wurde ein Opel beschädigt, welcher auf dem Parkplatz eines Kindergartens im Schwalbenrainweg abgestellt war. Der Streifschaden befindet sich im Bereich der Stoßstange vorne links. Die Schadenshöhe beziffert sich auf rund 500 Euro.

Zwischen Freitag 15:30 Uhr und Samstag 14:15 Uhr kam es dann in der Wilhelmstraße zum nächsten Vorfall. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte hier einen ordnungsgemäß abgestellten Opel an der linken Heckstoßstange. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 800 Euro.

In der Hanauer Straße wurde dann weiter zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr noch ein geparkter VW beschädigt. Dieser silberne Golf stand am rechten Fahrbahnrand und wies einen frischen Schaden an der linken Fahrzeugseite und dem linken Außenspiegel auf. Hier konnte jedoch die Verkleidung eines blauen Außenspiegels aufgefunden und sichergestellt werden, welche vom flüchtigen Fahrzeug stammt. Die Schadenshöhe am VW beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Bei dem letzten Verkehrsunfall ist schließlich das Fahrzeug bekannt, jedoch der Fahrer nicht. In den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 04:45 Uhr fuhr ein Audi über eine Verkehrsinsel in der Elisenstraße. Dabei wurde der Unterboden am Pkw aufgerissen, wodurch Betriebsstoffe verloren gingen. Die Spur führte die Beamten direkt zum Pkw, welcher in der Heinsestraße abgestellt war. Ein Taxifahrer gab an, dass er noch einen circa 20- bis 25-jährigen Mann aussteigen und weglaufen sah. Der Pkw wurde sichergestellt und die Fahrbahn musste durch Kräfte der Feuerwehr der Stadt Aschaffenburg gesäubert werden. Über den Halter des Audis muss nun ermittelt werden, wer den Pkw zur Unfallzeit fuhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Verkehrsinsel und dem Pkw beläuft sich auf etwa 3080 Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr wurde in der Hanauer Straße ein Seat einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten aus dem Fahrzeuginneren einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der 21-jährigen Fahrerin ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die junge Frau auf die Dienststelle gebracht. Nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests konnte die Seat-Fahrerin die Polizeiinspektion Aschaffenburg wieder verlassen. Sie hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Pkw in Tiefgarage beschädigt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag 18:30 Uhr und Montag 08:50 Uhr ein Cabrio beschädigt. Der blaue VW stand in dieser Zeit in einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage eines privaten Anwesens in der Lamprechtstraße. An dem Fahrzeug wurde der Lack auf der linken Seite zerkratzt, das hintere Kennzeichen entwendet und die Dichtung des Verdecks abgerissen. Die Höhe des verursachten Schadens wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Ob diese Tat einen Bezug zu der aktuellen Sachbeschädigungsserie hat, ist nicht gesichert.

Fahrraddiebstahl

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat ein Rad der Marke „Bulls“ gestohlen. Das blau-weiße Fahrrad stand zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 09:00 Uhr mit einem Schloss gesichert in der Tiefgarage eines Mehrfamilienanwesens im Tannenweg. Es hatte noch einen Zeitwert von rund 350 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Hösbach

Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Seat kam es am Sonntag um kurz vor 02:00 Uhr auf der Kreisstraße AB 22. Dort fuhr der Pkw von Aschaffenburg in Richtung Schmerlenbach, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Es verstarb und am Seat entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Lack an Pkw zerkratzt

Goldbach

Ein unbekannter Täter hat bereits am Donnerstag zwischen 11:40 Uhr und 12:20 Uhr den Lack eines Opels zerkratzt. Der Schaden befindet sich auf der Beifahrerseite. Der Pkw stand in der Zeit auf dem öffentlichen Parkplatz einer Spielhalle und Supermarktes in der Aschaffenburger Straße. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Kleinkraftrad gestohlen

Stockstadt a. Main

Ein Kleinkraftrad des Fabrikats „Yamaha“ hat ein unbekannter Täter zwischen Sonntag 20:30 Uhr und Montag 07:00 Uhr gestohlen. Das Moped stand in der Zeit auf dem privaten Parkplatz eines Anwesens Am Dreispitz und war zum Schutz vor der Witterung mit einer Plane abgedeckt. Der Dieb durchtrennte die Schnur der Plane, ließ diese zurück und nahm das Kleinkraftrad mit. Die weiß-rote Yamaha hatte einen Wert von circa 2000 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg