Unfall auf dem Cityring Aschaffenburg

Am Montagmorgen um 07:45 Uhr kam es auf dem Südring zu einem größeren Verkehrsunfall, bei welchem vier Autos beteiligt waren. Eine 45-Jährige fuhr dort in ihrem BMW in Richtung Adenauer Brücke. Kurz nach der Abfahrt zur Schweinheimer Straße kam es im Berufsverkehr zu Rückstauungen. Die 45-Jährige bremste daher auch ihr Auto bis zum Stillstand ab. Beim erneuten Anfahren fuhr sie dann auf das Heck des vor ihr fahrenden Smart auf. Der ebenfalls langsam anfahrende Smart wurde dadurch auf den vor ihm fahrenden Citroen geschoben, welcher von einem 62-Jährigen gelenkt wurde. Zudem zog die 31-jährige Smart-Fahrerin ihren Pkw aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Smart dann mit einem entgegenkommenden Opel eines 49-Jährigen, welcher in Richtung Schweinheimer Straße unterwegs war. Durch den Unfall wurde die 31-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Fahrer-/innen blieben unverletzt. Der Smart und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des gesamten Schadens an allen vier Fahrzeugen wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Südring in diesem Bereich kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 09:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar.

Polizei Aschaffenburg/rah