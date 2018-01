19-Jähriger Seat-Fahrer crasht mit angetrunkener Opel-Fahrerin

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Opel nach rechts gegen einen geparkten Pkw Ibiza geschleudert, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Opel war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10000 Euro. Da bei der 51-jährigen Opelfahrerin während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und ein Alkoholtest einen Wert von über 0,6 Promille ergab, wurde sie zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet.

Rentnerin von Trickdieben bestohlen

Am Samstagvormittag, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr, klingelte in der Schwindstraße ein Unbekannter an der Wohnungstüre einer 94-jährigen Rentnerin und gab an, von der Stadt Aschaffenburg zu kommen, um die Steckdosen in der Wohnung zu überprüfen.

Daraufhin ließ die Rentnerin den Mann in ihre Wohnung, ging mit ihm in jedes Zimmer und musste jeweils den Lichtschalter betätigen. Vermutlich gelangte in dieser Zeit ein weiterer Mann in die Wohnung und entwendete aus dem Küchenschrank einen Briefumschlag mit mehreren Hundert Euro sowie aus dem Wohnzimmerschrank einen goldfarbenen Ring. Im Anschluss verließ auch der Wortführer, ohne weitere Erklärungen, schnell die Wohnung. Er wird wie folgt beschrieben: 175 cm groß, mittleres Alter, schlank, braune gewellte Haare, blaue Jacke, er sprach Deutsch ohne Akzent. Insgesamt machte er einen gepflegten Eindruck auf die Geschädigte.

Wer sachdienliche Hinweise auf die Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Aschaffenburg