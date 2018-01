Polizei nimmt betrunkenen Randalierer in Aschaffenburg fest

Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde der Polizei Aschaffenburg ein Körperverletzungsdelikt in der Kleberstraße gemeldet. Ein bislang unbekannter Mann soll dem 38-jährigen Geschädigten unvermittelt und mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt dabei eine gebrochene Nase.

Unmittelbar danach wurde ein Ladendiebstahl in der Frohsinnstraße gemeldet. Hierbei soll eine Jacke gestohlen worden sein. Die Täterbeschreibung zu beiden Sachverhalten war identisch. Gegen Abend konnte ein 34-jähriger Mann in der Nähe des Hauptbahnhofs angetroffen werden, der haargenau auf die Beschreibung passte. Er wurde vorläufig festgenommen und zur PI Aschaffenburg verbracht. Nach Durchführung sämtlicher Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er war mit 1,3 Promille deutlich alkoholisiert.

Schaufensterscheibe eingeschlagen

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 00.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Ladens am Roßmarkt von einem alkoholisierten 23-jährigen Mann eingeschlagen. Ein couragierter Mitarbeiter eines angrenzenden Lokals konnte das Geschehen beobachten und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Dammbach - Kontrolle über Fahrzeug verloren



Am Freitag, gegen 12.00 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Seat von Rohrbrunn in Richtung Dammbach. Auf der kurvenreichen Strecke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Bankett und stieß gegen die Leitplanke. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Winzenhohl - Vorfahrt missachtet

Eine 19-jährige Fahrerin eines Chrysler fuhr am Freitag, gegen 17.30 Uhr, auf der Schmerlenbacher Straße in Hösbach. An der Einmündung zur Haibacher Straße missachtete sie die Vorfahrt einer auf der Haibacher Straße fahrenden 34-jährigen Skoda-Fahrerin. Es kam zum Unfall im Einmündungsbereich. Hierbei wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Die Feuerwehr Winzenhohl regelte den Verkehr und reinigte die Unfallstelle. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Stockstadt - Unfall in der Ausfahrt der B469

Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es auf der B469, in der Ausfahrt Stockstadt zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Opel und einem Lkw. Die 55-jährige Fahrerin eines Opels verließ die B469 an der Ausfahrt Stockstadt. In der Ausfahrt verlor sie aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Opel und kam nach links ab. Dabei kollidierte sie mit ihrer linken Front mit einem entgegenkommenden Lkw, der gerade auf die B469 auffahren wollte.

Am Pkw Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Er wurde abgeschleppt. Der Lkw konnte die Fahrt bis zu einer nahegelegenen Werkstatt fortsetzen. An ihm entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Auf der B469 kam es für die Dauer der Unfallaufnahme zu Behinderungen in südlicher Fahrtrichtung.



