Leichtverletzte bei Unfall in Hösbach

Gegen 17.30 Uhr wollte eine 19-jährige Chrysler-Fahrerin von der Schmerlenbacher Straße kommend nach links in die Haibacher Straße einbiegen. Zeitgleich war auf der Haibacher Straße eine 34-jährige Skoda-Fahrerin in Richtung Haibach unterwegs. Nachdem die Fahrerin des Chryslers irrtümlicherweise davon ausging, dass die Skoda-Fahrerin nach rechts abbiegen wolle, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dann kam der Skoda von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Grünstreifen, ehe er zum stehen kam.

Während die Chrysler-Fahrerin mit dem Schrecken davonkam, wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehren aus Winzenhohl und Hösbach-Bahnhof sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und regelten den Verkehr. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

rah