Unbekannter flutet Rohbau

Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 6.04 Uhr. Aus einem Wasserschlauch, der im dritten Obergeschoss lag, lief das Wasser bis ins Erdgeschoss. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Kreis Aschaffenburg Verkehrsgeschehen

Unfallflucht

Großostheim. Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Mittwoch 21 Uhr und Donnerstag 15 Uhr an einem geparkten Daimler hängen geblieben und hat so einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht. Der Pkw stand im fraglichen Zeitraum am linken Fahrbahnrand in der Unteren Stockstädter Straße und wies einen neuen Schaden an der rechten Fahrzeugseite und dem hinteren, rechten Radkasten auf.

Wildunfall

Dammbach. Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem VW kam es am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Staatsstraße 2317. Das Tier flüchtete nach dem Unfall zurück in den Wald. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Kriminalitätsgeschehen

Erneute Brandstiftung durch unbekannte Täter in Hösbach

Hösbach. Am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr kam es für die Freiwillige Feuerwehr Hösbach zu einer Alarmierung der besonderen Art. Die Örtlichkeit des Brandortes war ihre eigene Feuerwache in der Schöllkrippener Straße. Hier haben unbekannte Täter das Übungsfahrzeug der Feuerwehr in Brand gesetzt. Der Pkw stand in einem abgezäunten Bereich auf dem eigenen Gelände. Der alte Mitsubishi ging komplett in Flammen auf, konnte jedoch schnell durch die herbeigeeilten Feuerwehrmänner gelöscht werden. Anwohner sahen zur fraglichen Zeit drei junge Männer im Alter von circa 16 Jahren von der Örtlichkeit wegrennen. Einer soll eine oliv-grüne Jacke getragen haben. Ob sie etwas mit der Sache zu tun haben ist nicht gesichert. Die weiteren Ermittlungen hat mittlerweile die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Am 09.01.2018 kam es in dem Bereich der Schöllkrippener Straße bereits zu einem kleineren Brand, bei welchem damals jedoch kein Sachschaden entstanden ist (wir berichteten am 10.01.2018). Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist nun ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise an die Polizei: Tel. 0602/857-2230

fka/Quelle: Polizei Aschaffenburg