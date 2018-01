Pkw auf Feuerwehr-Parkplatz ausgebrannt

Kurz nach 18 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz der Feuerwehr gemeldet. Das Auto stand lichterloh in Flammen und konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, brannte jedoch komplett aus. Als Brandursache geht die Polizei von Brandstiftung aus, weshalb Zeugen, die verdächtige Personen rund um das Hösbacher Feuerwehrhaus gesehen haben, gebeten werden, sich mit der Polizei in Aschaffenburg unter Tel. 06021/8570 in Verbindung zu setzen. Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei übernehmen.

rah