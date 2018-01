Zwei Verletzte bei Unfall auf St2305

Gegen 16.30 Uhr wollte eine 25-jährige Opel-Fahrerin vom Mömbris kommend von der Staatsstraße 2305 in Höhe des Feuerwehrhauses nach links abbiegen. Zeitgleich war auf der Strecke ein VW Touran von Nieder-Steinbach kommend in Richtung Mömbris unterwegs. Der 63-jährige VW-Fahrer versuchte noch abzubremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern und prallte in die Seite des Opel, welcher durch den Unfall gegen ein Verkehrsschild prallte.

Während der VW-Fahrer unverletzt blieb, musste die Opel-Fahrerin wie auch ihre dreijährige Tochter durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Feuerwehr Mömbris sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

rah