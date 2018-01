Ausgebüxte Kuh verursacht zwei Unfälle

Sie lief, beziehungsweise stand dort am Fahrbahnrand. Ein Opel touchierte die Kuh zunächst leicht mit seinem Außenspiegel. Es entstand jedoch kein Schaden. Das Milchvieh lief daraufhin auf die anliegenden Felder und verschwand kurzzeitig. Kurz darauf erschien sie an der gleichen Stelle wieder. Ein nun dort fahrender Audi erwischte das Tier ebenso mit seinem linken Außenspiegel. Dieser erlitt einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Auch dieses Mal konnte die Kuh bis zum Eintreffen der Polizeistreife das Weite suchen. Der Besitzer des Tieres ist bekannt, welcher versprach umgehend seine Kuh einzufangen.

Kurzfristiges "Umentscheiden" führt zu Unfall

Am Mittwoch um kurz vor 10:00 Uhr wollte eine 23-Jährige mit ihrem Fiat von der Schillerstraße zunächst nach rechts in die Dyroffstraße abbiegen. Sie ordnete sich hierzu auch auf der rechten Abbiegespur ein. Sie entschied sich jedoch kurzfristig um, zog ihren Wagen wieder zurück nach links und kollidierte dort mit dem BMW einer 59-Jährigen. Diese fuhr dort ordnungsgemäß, da die Fahrerin die Schillerstraße geradeaus weiter in Richtung Innenstadt befahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 59-Jährige blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die gesamte Schadenshöhe liegt bei circa 15.000 Euro.

Fehler beim Abbiegevorgang - Sachbearbeiter sucht Unfallzeugen

Am Mittwoch um 06:40 Uhr kam es auf der Kreuzung Kahlgrundstraße, Ecke Kinzigstraße zu einer Kollision von einem VW und einem BMW, bei welchem nicht abschließend geklärt werden konnte, welcher von beiden Fahrzeugführern die Unfallursache gesetzt hatte. Der 49-jährige BMW-Fahrer fuhr auf der Kinzigstraße in stadteinwärtiger Richtung und wollte an der Kreuzung zur Kahlgrundstraße nach links in Richtung Innenstadt einbiegen. Zeitgleich kam der 56-jährige VW-Fahrer auf der Kahlgrundstraße aus Richtung Johannesberg und wollte an der oben genannten Kreuzung nach links in die Kinzigstraße einfahren. Es kam schließlich im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch an beiden ein Schaden in gesamter Höhe von rund 3000 Euro entstand. Verletzt wurde keiner der beiden Fahrzeugführer. Der Sachbearbeiter des Unfalls sucht nun nach weiteren Verkehrsteilnehmern, welche weitere Angaben zum Unfallhergang geben können. Die Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 melden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochmorgen gegen 02:00 Uhr wurde ein BMW in der Würzburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei der 34-jährigen Fahrerin Alkohol in der Atemluft fest. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden und die junge Dame musste die Beamten auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Sie hat nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld zu rechnen.

14-Jähriger mit Marihuana erwischt u

Ein 14-Jähriger hat sich am Dienstag um kurz vor 16:00 Uhr die „Falschen“ ausgesucht, als er ein Paar im Park Schöntal in der Goldbacher Straße um eine Zigarette für einen Joint bat. Bei den Angesprochenen handelte es sich nämlich um eine zivile Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Diese holten dann aber nicht die erhoffte „Kippe“ aus ihren Jacken, sondern die Dienstausweise. Der Jugendliche versuchte daraufhin zu flüchten, wurde jedoch schnell durch die Ordnungshüter eingeholt. Bei der Festnahme wehrte sich der 14-Jährige heftig und schlug um sich. Außerdem entledigte er sich währenddessen einer geringen Menge Marihuana und einer Feinwaage. Beides warf er in ein Gebüsch. Zudem zog er einen Teleskopschlagstock aus seiner Brusttasche, welcher ihm jedoch in dem Gerangel mit der Polizeistreife aus der Hand fiel. Erst unter Hinzuziehung von weiteren Streifen konnte der junge Mann überwältigt und gefesselt werden. Das Betäubungsmittel und der Schlagstock wurden sichergestellt. Durch die Festnahme wurde eine 22-jährige Polizeibeamtin leicht am Finger verletzt. Der 14-Jährige, welcher unverletzt blieb, wurde schließlich auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo er im weiteren Verlauf noch erkennungsdienstlich behandelt wurde. Er hat sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Besitzes von Betäubungsmittel und einem Schlagstock zu verantworten.

Verkehrszeichen umgefahren - Fahrerin war alkoholisiert

Haibach

Eine 38-Jährige wollte am Mittwoch kurz nach 08:00 Uhr mit ihrem Mazda von einem öffentlichen Parkplatz an der Büchelbergstraße fahren und erwischte dabei ein Verkehrszeichen, welches dadurch beschädigt wurde. Eine 33-jährige Unfallzeugin kam der Mazda-Fahrerin zur Hilfe und bemerkte dabei, dass die 38-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daher rief sie die Polizei, welche bei der Unfallverursacherin einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführte. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein der Dame wurden sichergestellt und sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Mazda-Fahrerin hat nun mit einem Entzug ihrer Fahrerlaubnis und mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol zu rechnen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Sulzbach a. Main

Einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg fiel am Dienstag um kurz vor 20:00 Uhr ein Mercedes auf der Staatsstraße 2309 zwischen dem Stadtteil Obernau und Sulzbach auf, welcher einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Die Anhaltung konnte dann jedoch erst in der Hauptstraße in Sulzbach durchgeführt werden. Dabei stellten die Beamten dann Alkohol in der Atemluft des 45-jährigen Fahrers fest. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille ergab wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Mercedes-Fahrer musste mit auf die Dienststelle kommen. Nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtestes konnte er die Polizei wieder verlassen. Er muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Zaun beschädigt

Mainaschaff

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag 09:00 Uhr und Sonntag 09:00 Uhr vier Schutzkappen des Zaunes eines Anwesend An der Senne mit Gewalt abgedreht und entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg