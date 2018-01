Garage brennt in Johannesberg

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Mittwochmorgen in Johannesberg an. Gegen 7.30 Uhr war der Brand einer Garage an einem Einfamilienhaus gemeldet worden.



Schwer gestaltete sich der Zugang zur am Wohnhaus angebauten Garage. Hierzu musste zunächst das Garagentor gewaltsam geöffnet werden. Anschließend konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Unklar ist, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Jedoch schließt die Polizei eine technische Ursache nicht aus. Der vorsichtshalber mitangerückte Rettungsdienst musste nicht tätig werdem. Verletzt wurde niemand. Der enstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren. Ralf Hettler