Eine leicht verletzte Person nach Frontalzusammenstoß

Demnach wollte der 45-jährige VW-Fahrer von der Neuen Glattbacher Straße kommend nach links auf die Schönbornstraße in stadteinwärtige Richtung abbiegen. Dabei kam er jedoch zu weit nach rechts und dadurch auf die Spur der 38-Jährigen, welche zeitgleich ihm gegenüber von der Stengerstraße kommend nach links auf die Schönbornstraße in stadtauswärtige Richtung einbog. Beide Unfallbeteiligten hatten Grünlicht. In der Kreuzungsmitte kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Ford-Fahrerin ein HWS-Trauma erlitt. An den beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 14:45 Uhr an einem geparkten VW hängen geblieben und hat dadurch das Glas des hinteren, rechten Rücklichtes zerbrochen. Der Pkw stand in dieser Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund im Butzbachweg. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Skoda kam es am Montagmorgen gegen 05:40 Uhr auf der Kahlgrundstraße. Der Pkw fuhr von Glattbach in Richtung Aschaffenburg, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Es musste schließlich mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst werden. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Stofftasche mit Geldbeutel entwendet

Ein unbekannter Täter hat in den frühen Sonntagmorgenstunden zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr einen Stoffbeutel, in welchem sich eine Geldbörse befand, gestohlen. Der Beutel lag in der Zeit auf dem freien Platz neben dem Beutelbesitzer in einer Cocktailbar am Freihofsplatz. In dem Gelbeutel waren neben 20 Euro Bargeld noch der Personalausweis und das Krankenversicherungskärtchen des Besitzers.

Vandalismus an Schule

Ebenfalls unbekannte Täter haben am Sonntag ihr Unwesen an einer Realschule in der Darmstädter Straße getrieben. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Sonntag 14:00 Uhr und Montag 06:00 Uhr. Der oder die Täter haben einen Briefkasten von der Hauswand gerissen und eine Plexiglasscheibe eines Gartenhäuschens eingeschlagen. Aus dem Gartenschuppen holten sie dann diverse Gartengeräte heraus und legten sie vor die Eingangstüre der Schule. Des Weiteren wurde ein Fußballtor vom Sportplatz vor den Eingang getragen und eine Schnur quer über den Pausenhof gespannt. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Pkw beschmiert

Auf die hintere, rechte Türe eines VWs hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag 18:00 Uhr auf Montag 05:10 Uhr mit einem roten Filzstift „ACAB“ geschrieben. Der weiße Pkw stand in dieser Zeit einem öffentlichen Parkplatz in der Löherstraße.

Smartphone gestohlen

Ein Mobiltelefon von Apple hat ein unbekannter Täter dem Wirt einer Gaststätte in der Webergasse gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Sonntagabend 21:00 Uhr bis zur Schließung der Gaststätte am Montagmorgen gegen 05:00 Uhr. Das schwarze Handy im Wert von rund 500 Euro lag in der Gaststube.

Zehn Pullover gestohlen

Aus einem Bekleidungsgeschäft in der Heinsestraße hat ein unbekannter Täter am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr zehn Pullover im Gesamtwert von rund 500 Euro entwendet. Der männliche Täter hat sich zuvor noch von der Verkäuferin ausführlich beraten und sich sogar einige Kleidungsstücke zurücklegen lassen. Beim Verlassen des Ladens nahm er dann jedoch zunächst unbemerkt zehn Pullis von einem Regal im Eingangsbereich mit. Erst einige Minuten später wurde von der Verkäuferin das Fehlen der Ware bemerkt. Der Dieb war circa 190 Zentimeter groß und etwa 50 Jahre alt. Er war schlank und sprach deutsch mit einem unbekannten Akzent.

Zeugen, die weitere Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg