Aschaffenburg: Mann onaniert im Bus

Ca. 55 Jahre alt, etwa 175 cm groß

Faltiges Gesicht

Normale Statur

Trug schwarzen Jogginganzug mit weißen Ärmeln und schwarze Wollmütze

Führte Schlittschuhe mit sich

Gegen 20.30 Uhr hat sich die Tat laut Angaben der Zeugin ereignet. Die 16-Jährige saß in dem Bus von Aschaffenburg in Richtung Sulzbach, als sie auf den fremden Mann aufmerksam wurde. Der Unbekannte saß eine Sitzreihe hinter der Jugendlichen, hatte sein Geschlechtsteil entblößt und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen.Polizei Unterfranken/cku