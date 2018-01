Diebe wollten zwei Sätze Autoreifen in Mainaschaff stehlen

Diebstahl eines Fahrrades

Fahrt unter Drogeneinfluss

Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Bargeld entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag, kurz nach Mitternacht, betraten bislang unbekannte Täter das Firmengelände und montierten von zwei dort abgestellten Fahrzeugen, BMW jeweils alle vier Reifen ab und stellten diese zum Abtransport bereit. Jedoch wurden die unbekannten Täter offensichtlich durch einen zufällig vorbeikommenden Mitarbeiter des Autohandels gestört und flüchteten daraufhin über ein angrenzendes Feld. Die bereits abmontierten Reifensätze ließen sie zurück.. In der Zeit zwischen Freitag, 19:30 Uhr und Sonntag, 00:30 Uhr wurde aus einem Innenhof aus derein Fahrrad entwendet. Zur Tatzeit war das blau / weiße Fahrrad mit einem Zahlendrehschloss an einem dortigen Gatter gesichert. Der Zeitwert des Fahrrades wird auf 200 Euro geschätzt. Bislang liegen zur Person des Täters keinerlei Erkenntnisse vor.. Am Sonntag, gegen 18 Uhr, wurde auf derbei Stockstadt am Main ein 19-jähriger Fahrer eines Opel Corsa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten Ausfallerscheinungen bei dem Fahrzeuglenker fest, die auf eine vorherige Einnahme von Drogen schließen ließen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Urintest bekräftigte diesen Verdacht. In der weiteren Folge musste sich der junge Mann einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Ladengeschäft in derin Mespelbrunn einzudringen. Hierzu beschädigten die Unbekannten die äußere Verglasung des doppelverglasten Fensters durch Herausschneiden eines kreisrunden Loches. Da die innenliegende Verglasung des Fensters unbeschädigt blieb, konnten die Täter nicht ins Ladeninnere eindringen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.. Am Sonntag fiel einer 70-Jährigen, die sich in derauf einer Sportveranstaltung befand, vermutlich die Geldbörse aus ihrer Jackentasche. Bei anschließenden Absuche fand sie ihre Geldbörse in einem Abfallbehältnis wieder auf. Allerdings stellte sie fest, dass Bargeld in Höhe von 975 Euro entwendet wurde. Bislang liegen zur Person des Täters keinerlei Erkenntnisse vor.Polizei Aschaffenburg