Überfall auf Tankstelle in Großostheim: 500 Euro Belohnung ausgesetzt

Etwa 180 cm groß

Schlanke Figur

Trug dunkle Hose, schwarze Kapuzenjacke und dunkle Schuhe mit heller Sohle, schwarze Sturmhaube und blaue Einweg-Handschuhe

Führte schwarze Schreckschuss-Pistole mit sich

Wer ist hat am Abend des 11. Januar im Umfeld der Tankstelle auf eine verdächtige Person aufmerksam geworden?

Wer hat den Täter möglicherweise auf seiner Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Wie bereits berichtet, hatte der Unbekannte an dem besagten Donnerstagabend die Tankstelle in der Aschaffenburger Straße betreten. Er trug eine Sturmhaube und gab im Verkaufsraum auch einen Schuss mit einer Schreckschusspistole ab. Nachdem sich der Angestellte in den Personalbereich zurückgezogen hatte, entwendete der Täter einige Schachteln Zigaretten. Er flüchtete in unbekannte Richtung.Der Raubüberfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Er ist nach wie vor unbekannt.Polizei Unterfranken/cku