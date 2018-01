Lkw-Fahrer verursacht trotzt Fahrverbot Unfall

Dabei fuhr er gegen ein Verkehrsschild „Überholverbot“, wodurch dieses komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Der Lkw-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte das Kennzeichen ablesen und die Polizei verständigen. Über den Halter wurde schließlich der Fahrer kontaktiert, welcher an die Unfallstelle zurückbeordert wurde.

Bei der Überprüfung des Fahrers und seines Lkws vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass gegen den Unfallverursacher ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht und dieser bereits seit März letzten Jahres seinen Führerschein hätte abgeben müssen. Dies übernahm nun die Streife vor Ort. Der 51-Jährige muss sich nun wegen Fahren trotz Fahrverbot und der Verkehrsordnungswidrigkeit behaupten.

Fahrerin übersieht Radfahrer

Am Montag gegen 18:10 Uhr parkte eine 53-Jährige ihren Opel am Fahrbahnrand in der Lindestraße und wollte aussteigen. Dabei übersah sie jedoch einen von hinten heranfahrenden 43-Jährigen auf seinem Fahrrad. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der geöffneten Türe des Pkws. Er kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen an der linken Schulter zu. Der Schaden am Opel wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Rad blieb unbeschadet.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen dem 04.01.2018 und diesen Sonntag 16:00 Uhr die Wand des Pfarrhauses in der Fürstengasse beschmiert. Der Unbekannte malte ein etwa 15 Mal 15 Zentimeter großes, umgedrehtes Prozentzeichen auf die Wand. Die Kosten für die Reinigung belaufen sich auf rund 200 Euro.

Abdeckgitter von Pkw entwendet

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag 23:00 Uhr auf Sonntag 02:00 Uhr zwei integrierte Abdeckgitter der Stoßstange eines Audis entwendet. Der Pkw stand in dieser Zeit am Fahrbahnrand in der Frohsinnstraße. Die Fahrzeugteile haben einen Wert von rund 300 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Vier leicht verletzte Personen nach Vorrangs-Unfall Großostheim

Zu einem Unfall zwischen einem Hyundai und einem KIA, bei welchem alle vier Pkw-Insassen leicht verletzt wurden, kam es am Montagabend gegen 18:35 Uhr auf der Staatsstraße 3115. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai die Kreisstraße AB 16 von Niedernberg kommend und wollte an der sogenannten „Chauseehaus Kreuzung“ nach links auf die Staatsstraße in Richtung Großostheim abbiegen. Mit ihm im Fahrzeug saß eine 49-jährige Beifahrerin. Beim Abbiegevorgang übersah er dann jedoch den KIA eines 18-Jährigen, welcher ebenfalls auf der Kreisstraße AB 16, aus Richtung Stockstadt kam und die Kreuzung geradeaus in Richtung Niedernberg überqueren wollte. Bei ihm im Wagen saß eine 53-jährige Beifahrerin. Auf der Kreuzungsmitte kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Männer hatten Grünlicht, wobei der 54-Jährige dem 18-Jährigen Vorrang hätte gewähren müssen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens liegt bei rund 12.500 Euro.

Zwei Auffahrunfälle mit hohen Sachschaden

Stockstadt/Kleinostheim

Zwei Auffahrunfälle ereigneten sich am Dienstagmorgen, bei welchem jeweils ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstand. Um kurz nach 07:00 Uhr fuhr ein 31-Jähriger in seinem VW auf der B 469 in Richtung Seligenstadt. Er erkannte einen dortigen Rückstau zu spät und fuhr auf das Heck eines BMW auf, welcher von einer 29-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser wiederum auf einen davor stehenden Mercedes geschoben, in welchem ein 34-Jähriger saß. Die drei Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei geschätzten 11.000 Euro.

Circa 10.000 Euro Sachschaden entstand dann bei einem zweiten Auffahrunfall auf der B 8 kurz vor der Auffahrt zur BAB 3. Dort fuhr gegen 07:20 Uhr eine 23-Jährige in ihrem Seat auf das Heck eines BMW auf, in welchem eine 21-Jährige saß. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden jungen Frauen blieben auch hier glücklicherweise unverletzt.

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer war betrunken

Weibersbrunn

Ein 23-Jähriger ist am Montag um 23:20 Uhr mit seinem Daimler auf der Staatsstraße 2308 in Richtung Mespelbrunn unterwegs gewesen. Auf einer geraden Strecke kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann Alkohol in der Atemluft des 23-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Daher wurde der junge Mann zur Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Daimlerfahrer hat mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Drei Wildunfälle im Landkreis

Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem BMW kam es am Sonntag um 22:15 Uhr auf der Kreisstraße AB 13 zwischen Breunsberg und Johannesberg. Das Tier lief nach dem Unfall zurück in den Wald. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gleichfalls ein BMW dann am Montagabend gegen 17:15 Uhr Im Hofgewann zwischen Aschaffenburg und Mainaschaff. Auf Grund der schweren Verletzungen musste das Tier hier mit einem Schuss aus der Dienstwaffe erlöst werden. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es dann ebenfalls in Mainaschaff, diesmal jedoch in der Industriestraße zu einer Kollision zwischen einem Opel und einem Reh. Das Tier lief weiter und am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Briefkasten beschädigt

Kleinostheim

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag 23:30 Uhr auf Dienstag 07:00 Uhr das Hoftor eines Anwesen in der Hörsteiner Straße nach außen aufgedrückt. Dadurch wurde der Briefkasten des Anwesens beschädigt. Die Hausbesitzerin gab an in der Nacht mindestens zwei Stimmen auf der Straße gehört zu haben. Eine Personenbeschreibung konnte sie nicht geben. Die Schadenshöhe liegt bei circa 50 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Bauschuttcontainer fängt Feuer

Hösbach

In den frühen Dienstagmorgenstunden gegen 02:11 Uhr wird über die Integrierte Leitstelle bei der Aschaffenburger Polizei ein Brand eines Bauschuttcontainers in der Schimborner Straße im Ortsteil Feldkahl mitgeteilt. In dem Container befanden sich Abfälle unterschiedlichster Art, welche in Brand gerieten. Die Ursache ist unklar. Auf Grund dessen, dass es sich um Abfallprodukte handelte und der Container aus Metall ist, kam es zu keinerlei Sachschaden. Das Feuer, welches schnell durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Hösbach und Feldkahl gelöscht werden konnte, griff nicht auf Gebäude über. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Pkw-Brand nach technischem Defekt

Großostheim, OT Ringheim

Auf Grund eines technischen Defekts ist ein BMW im Wert von rund 30.000 Euro am Montag um kurz vor 17:00 Uhr in Brand geraten. Der Pkw stand in dieser Zeit auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt im Ostring. Der Brand löste sich im Motorraum aus und griff auf den gesamten BMW über. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Großostheim gelöscht. Zu weiteren Sach- oder Personenschäden kam es nicht.

vd/Polizei Aschaffenburg