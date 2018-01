Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Als der Zeuge den Mann ansprach, sagte dieser „Keine Polizei“ und entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief leider ergebnislos. Am Fenster des Ladens waren eindeutig Hebelspuren erkennbar. Der Fensterrahmen war bereits aufgebrochen. Die Höhe des Schadens liegt bei etwa 400 Euro. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen circa 180 Zentimeter großen Mann, welcher dunkel bekleidet war und auf dem Kopf eine Mütze, sowie eine Kapuze trug. Er hatte nach Aussage des Zeugen einen osteuropäischen Akzent. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Freitag 15:00 Uhr und Samstag 12:00 Uhr an einem geparkten Daimler hängen geblieben. Der schwarze Pkw stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Rotwasserstraße und wies einen frischen Schaden im Bereich der vorderen Stoßstange unterhalb des Kennzeichens und des Lüftungsgitters auf. Die Höhe des Schadens wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrraddiebstahl

Ein Rad der Marke „Cube“ hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag 22:00 Uhr auf Samstag 04:00 Uhr gestohlen. Das schwarz-weiße Mountainbike stand mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert in der Sandgasse. Das Fahrradschloss konnte wenige Meter weiter aufgefunden werden; es war aufgebrochen. Das Rad hatte einen Wert von rund 600 Euro.

Unfallflucht

Dammbach, OT Krausenbach

Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Samstag 15:00 Uhr und Sonntag 14:30 Uhr gegen die Mauer eines Grundstückes im Langenrain gefahren. Die Mauer wurde dadurch nach hinten gedrückt. Die Schadenshöhe liegt bei circa 500 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Wildunfälle im Landkreis

Am Sonntagmorgen um 08:30 Uhr kam es auf der Frankfurter Straße im Ortsteil Waldstadt im Bereich der Eisenbahnbrücke zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Seat. Das Tier verstarb durch den Unfall. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Einen Schaden in geschätzter Höhe von rund 1500 Euro an einem Opel verursachte dann am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr ebenfalls ein Reh. Der Pkw war auf der Staatsstraße 2307 zwischen Feldkahl und Hösbach unterwegs, als das Tier seinen Weg kreuzte. Es lief danach zurück in den Wald.

An acht Pkw den Außenspiegel abgetreten

Großostheim

Ein unbekannter Täter hat in den frühen Sonntagmorgenstunden zwischen 00:30 und 06:30 Uhr an insgesamt acht geparkten Pkw den jeweils linken Außenspiegel abgetreten und dadurch einen Gesamtschaden in geschätzter Höhe von rund 2500 Euro verursacht. Die Fahrzeuge standen alle ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Vier Stück An der Dreschhalle und vier in der Ebenung.

Brennende Mülltonnen

Mainaschaff

Am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr wurde bei der Polizei über die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr in Aschaffenburg brennende Mülltonnen in der Gutenbergstraße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Streife war die Freiwillige Feuerwehr Mainaschaff bereits vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer wurden zwei Plastik-Mülltonnen zerstört. Über einen Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt. Zu einer Gefahr für Gebäude oder Personen ist es zu keiner Zeit gekommen. Über eine Brandursache ist bisher nichts bekannt und muss noch ermittelt werden. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg