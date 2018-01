Zwischen Freitagabend, 22.30 Uhr, und Samstagvormittag, 10.00 Uhr, versuchte der Täter gewaltsam in den Lagerraum des Bistros der Eissporthalle in der Stadtbadstraße einzudringen. Letztlich misslang die Tat und es entstand Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.



Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-1732.



mkl/Polizei Unterfranken