19-Jähriger gerät ins Schleudern und kommt zwischen Johannesberg und Glattbach von der Fahrbahn ab

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.Aschaffenburg. Bislang unbekannte Täter haben vermutlich am Samstagmorgen einen Kaugummiautomaten in der Mühlstraße in Damm aufgebrochen. Es wurden ca. 200 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 zu melden.mkl/Polizei Aschaffenburg