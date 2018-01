Weites Ausscheren als Spurwechsel interpretiert

Da er in eine enge Einfahrt auf der rechten Fahrbahnseite einbiegen wollte, vollführte er eine ausholende Fahrbewegung in Richtung des linken Fahrstreifens. Dies wurde von einem dahinter fahrenden 32-jährigen missverstanden. Er ging von einem Fahrstreifenwechsel aus und wollte nun mit seinem BMW auf der rechten Spur an dem Toyota vorbeifahren. Als dieser nun nach rechts einschlug, um in die besagte Einfahrt einzubiegen, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Auf den BMW fuhr daraufhin noch ein weiterer 62-jähriger BMW-Fahrer auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicher Weise keiner der Unfallbeteiligten.

Stadt Aschaffenburg

Bei Kontrolle Heroin aufgefunden

Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden am Freitagabend im Park Schöntal bei einem 24-jährigen Heroin aufgefunden. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.



Dreister Dieb greift in die Kasse

Am Freitagnachmittag versuchte ein 13-jähriger in einem Supermarkt in der Müllerstraße Bargeld zu entwenden. Hierzu stellte er sich zunächst an der Kasse an, um ein Getränk zu bezahlen. Als die Kassiererin ihm Wechselgeld herausgeben wollte und sich kurz abwandte, griff der Junge dann unverhohlen in die geöffnete Kasse. Dabei bekam er Geldscheine und Münzen im Wert von über 800 Euro zu fassen. Mit Hilfe eines unbeteiligten 63-jährigen Zeugen konnte die Kassiererin den Jungen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 13-jährige wurde auf die Dienststelle verbracht und dort seinen Eltern übergeben. Es handelt sich hierbei zwar um einen versuchten Diebstahl, jedoch ist der Bub mit unter 14 Jahren noch Schuldunfähig.



Kennzeichen entwendet

Am Freitag wurde zwischen 17:00 Uhr und 18:25 Uhr in der Ludwigstraße das vordere Kennzeichen eines BMWs herausgebrochen und entwendet. Aktuell gibt es noch keine Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen.



Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.



Kreis Aschaffenburg

Beim Linksabbiegen Gegenverkehr nicht beachtet

Goldbach. Am Freitagnachmittag war ein 72-jähriger mit seinem Skoda auf der B26 unterwegs in Richtung Hösbach. An der Einmündung Erlengrund wollte er an der Ampel nach links abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer ihm entgegenkommenden 30-jährigen VW-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Kontrolle über Pkw verloren

Großostheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr der 25-Jährige Fahrer eines Mercedes-Benz die Anschlussstelle Großostheim Mitte auf die B469 in Fahrtrichtung Miltenberg. Beim Beschleunigen aus dem Kurvenbereich der Auffahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte nach mehrfacher Drehung sowohl mit der Front, als auch mit dem Heck des Pkws gegen die Leitplanke. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurden diese durch die freiwillige Feuerwehr Großostheim abgebunden und entfernt. Sowohl am Pkw, als auch an der Leitplanke entstand ein erheblicher Sachschaden.

Zwei Verkehrsteilnehmer unter Einfluss berauschender Mittel

Kleinostheim. Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Aschaffenburger Straße wurde bei zwei Verkehrsteilnehmer eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit festgestellt. Zunächst ergab der Atemalkoholtest bei einem 52-jährigen Opel-Fahrer einen Wert über der gesetzlichen 0,5-Promille Grenze.



Anschließend wurden bei einem 31-jährigen BMW-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Abbauprodukte des Marihuana-Wirkstoffs THC. Der junge Mann wurde anschließen zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht.



Für beide Herren hat dies nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro, ein Fahrverbot sowie Punkte in der sogenannten Verkehrssünderdatei zur Folge.



Privates Schild gegen Lkw-Durchfahrt umgetreten

Großostheim. Im Ortsteil Ringheim wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Schilder, die sich gegen eine Durchfahrt von Lkws richten, angegangen. Unter anderem wurde ein auf einem eingezäunten Privatgrundstück am Westring aufgestelltes Schild beschädigt. Dabei wurden sowohl die Holzpfosten zerbrochen, als auch das Fundament aus dem Boden gehebelt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen liegen bislang noch keine vor.

Pkw zerkratzt

Großostheim. Zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 15:30 Uhr, wurde ein in der Riegelstraße abgestellter Toyota zerkratzt. Hierbei waren die Tür, der Kotflügel sowie die Stoßstange im hinteren Bereich der Fahrerseite betroffen. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen liegen aktuell noch keine vor.



Hinweise an die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

