Trickdiebstahl auf Autobahnparkplatz

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In den frühen Morgenstunden des 04.12.2017, gegen 02:40 Uhr, befand sich der in Richtung Frankfurt fahrende Geschädigte auf einem Rastplatz an der A3 im Bereich Aschaffenburg. Ein bislang Unbekannter trat an den Lieferwagen des Geschädigten heran und machte diesen auf einen vermeintlichen Schaden am Heck des Fahrzeugs aufmerksam. Die Zeit der Ablenkung nutzten die Täter und entwendeten eine Tasche mit mehreren hundert Euro Bargeld und diversen Dokumenten aus dem Fahrzeug.

Von einem der Täter liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, sprach italienisch, kurze schwarze Haare, bekleidet mit dunklem Pullover und dunklem Schal. Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kripo Aschaffenburg zu melden.

vd / Polizei Unterfranken