Passat-Fahrer zu schnell bei starkem Regen - gegen Betonleitwand geprallt

Hierdurch wurde ein Segment der Betonleitwand leicht beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt und das Fahrzeug fahrbereit. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert. Hierzu wurde der mittlere- und linke Fahrstreifen für ca. 20 min. gesperrt. Aufgrund der zwischenzeitlich gänzlich entladenen Batterie des verunfallten Fahrzeugs, wurde dieses durch die Feuerwehr in den angrenzenden Parkplatz geschoben. Hierzu wurde die gesamte Fahrbahn für ca. 5 min gesperrt. Verletzte wurde der alleinbeteiligte Fahrer nicht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1300 Euro geschätzt.Bischbrunn: Ein 47-Jähriger aus Wuppertal befuhr am Samstag gegen 12:20 Uhr, mit seinem BMW, 5er, den linken von drei Fahrstreifen auf der A3 in Richtung Würzburg. Auf einem Schneefeld brach der Pkw aus und schleuderte über alle drei Fahrstreifen, bis er mit dem Heck in die Fahrerseite eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw DB, C220, schwarz einschlug. Nach diesem Einschlag rutschte der Unfallverursacher noch in die Außenleitplanke und beschädigte dort mehrere Felder. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Geschädigte konnte eigenständig seine Fahr fortsetzen. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es anlässlich des Unfalls nicht. mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach