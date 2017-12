Polizei verfolgt flüchtenden 31-Jährigen - Passanten bewachen Streifenwagen

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Als die Anhaltesignale erfolgten, gab der BMW-Fahrer Gas und versuchte durch mehrere Abbiegemanöver zu entkommen. Nach kurzer Verfolgungsfahrt, bei der glücklicherweise kein Passant oder Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde, konnte er gestoppt werden. Während der anschließenden Kontrolle versuchte er erneut, diesmal zu Fuß zu flüchten. Doch auch diesmal konnte er nach einigen hundert Metern eingeholt werden. Anschließend wurde er zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet, da drogenspezifische Tests bei ihm positiv verliefen. Bei der Durchsuchung seines Pkw konnte eine geringe Menge Amphetamin sowie eine Präzisionsschleuder mit Stahlgeschossen aufgefunden und sichergestellt werden.Positiv zu erwähnen wäre noch, dass hilfsbereite und engagierte Anwohner den abgestellten und offenen Streifenwagen bewachten, als die Beamten zu Fuß den Flüchtenden verfolgten.Bereits in der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde auf einem Parkplatz imdas Stoffverdeck eines BMW Cabrio aufgeschnitten und beschädigt. Schaden 2000 Euro.Am frühen Morgen des Silvestertages, gegen 02 Uhr, fuhr ein VW Golf in derbeim Vorbeifahren gegen einen geparkten Opel Astra. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen vor ihm geparkten Opel Corsa gedrückt. Nach Zeugenaussagen stiegen die Insassen des Verursacherfahrzeugs aus, räumten Fahrzeugteile zur Seite und fuhren danach einfach weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.Das Fluchtfahrzeug konnte nach der Unfallaufnahme in derverlassen und beschädigt aufgefunden werden. Es wurde sichergestellt und von einem Abschleppdienst zur Dienststelle verbracht. Da die Kennzeichen noch vorhanden waren, dürfte der Klärung des Sachverhalts und der Unfallflucht nichts im Wege stehen. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.mkl/Polizei Aschaffenburg