Transporter mit Sauerstoff an Bord steht in Flammen

Auf der Strecke zwischen Haibach und Bessenbach war in der Fahrerkabine eines Kleintransporters aus bisher ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitete. Der Fahrer erlitt schwere Verbrennungen und musste nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Ersthelfer hatten den Fahrer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem brennenden Fahrzeug befreit und den Mann gelöscht. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehr, die schnell vor Ort waren, konnte eine Explosion des Tanks mit flüssigem Sauerstoff verhindert werden. Den Wehrleuten gelang es, das Feuer auf die Fahrerkabine zu begrenzen und zu löschen, bevor die Flammen die Sauerstoff-Fracht erreichten.



Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Staatsstraße zwischen Haibach und Bessenbach für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht klar, ein Sachverständiger ermittelt.

rah/dc

Pressemeldung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg

Heute Vormittag gegen 11.00 Uhr brannte in der Würzburger Straße am Ortsausgang des Haibacher Ortsteils Grünmorsbach in Richtung Straßbessenbach der Motorraum eines mit medizinischem Flüssigsauerstoff beladenen Mercedes Sprinters. Der Fahrer erlitt dabei Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.



Da das Fahrzeug laut Mitteiler Sauerstoff geladen hatte, wurde außer den örtlichen Feuerwehren auch ein Großaufgebot an Spezialkräften und -geräten alarmiert. Die Feuerwehren Haibach und Bessenbach brachten den Brand mit 3 C-Rohren schnell unter Kontrolle, der Motorraum des Fahrzeuges brannte jedoch völlig aus und auch der Fahrerraum wurde in Mitleidenschaft gezogen.



Da zunächst eine Beschädigung des Tanks nicht ausgeschlossen werden konnte, führte die Feuerwehr Stockstadt mit feuerwehreigenen Messgeräten Messungen durch, ein Gefahrstoffaustritt konnte allerdings nicht festgestellt werden. Die außerdem alarmierten Feuerwehren Goldbach, Großostheim, Waldaschaff und Aschaffenburg brachen daher ihre Alarmfahrt ab, bzw. mussten vor Ort nicht mehr tätig werden. Der 800 Liter fassende Tank wurde anschließend vorsorglich noch über einen längeren Zeitraum gekühlt. Die Würzburger Straße war während der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen völlig gesperrt.



Die Feuerwehren Haibach, Bessenbach und Stockstadt waren mit 9 Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften im Einsatz. Die Kreisbrandinspektion war mit Kreisbrandrat Karl-Heinz Ostheimer, Kreisbrandinspektor Otto Hofmann und Kreisbrandmeister Martin Hock an der Einsatzstelle vertreten. Hinzu kamen noch 2 Fachberater ABC-Gefahren. Der Rettungsdienst war mit einem Einsatzleiter einem Notarzt, einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Der Einsatz war gegen 12.45 Uhr beendet.

Thomas Rollmann, Kreisbrandmeister