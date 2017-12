Von rechts überholt, Unfall verursacht und geflüchtet

Da der Punto seinerseits gerade einen Lkw überholen wollte, wurde es für den Kleintransporter eng und der Punto musste nach links ausweichen. Dabei kam er ins Schleudern, drehte sich und prallte mit der linken Fahrzeugseite in die rechte Außenleitplanke und blieb nicht mehr fahrbereit quer zur Fahrbahn auf dem re. Fahrstreifen liegen. Der Transporter auf dem sich der Schriftzug “DPD” auf der Seite befunden haben soll, entfernte sich unbekannt. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu keinem Kontakt. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Bergungs- und Abschlepparbeiten kurzfristig gesperrt werden. Es entstand ein kurzer Rückstau.

Zeugen werden gebeten, sich bei der VPI Aschaffenburg 06021-8572530 zu melden.

Schiff wurde beschädigt



Ein Schiff, das gestern in Elsenfeld mit Weizen beladen wurde, konnte seine Fahrt nur noch beschädigt fortsetzen. Ein zweites Schiff fuhr recht eng und schnell an dem an einer Spundwand befestigten Schiff vorbei, sodass dieses durch den entstandenen Wellenschlag in die Uferbefestigungen und gegen die Spundwand gedrückt wurde. Da es mit 3 starken Tauen befestigt war, wurden die Grundberührung und Schläge gegen die Wand so minimiert, dass die Schwimm- und Fahrfähigkeit nicht beeinträchtigt ist. Die genaueren Schäden können erst auf einer Werft festgestellt werden.



