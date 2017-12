Schlüssel verloren - Polizei gewährt Übernachtung

Der erheblich Alkoholisierte konnte seinen Wohnungsschlüssel nicht mehr finden, so dass eine Polizeistreife zu Hilfe gerufen wurde. Aufgrund der niedrigen Temperaturen nahmen ihn die Beamten in Schutzgewahrsam.

Polizisten beleidigt und bedroht

Am frühen Mittwochmorgen um 1:30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Glattbacher Straße einen 36-jährigen Mann, der ein hochwertiges Fahrrad mit sich führte. Ohne Anlass wurden die Ordnungshüter plötzlich aufs Übelste beleidigt und bedroht. Nachdem sich der Mann nicht beruhigen ließ und androhte, in betrunkenem Zustand mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren, wurde das Rad sichergestellt. Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung wird vorgelegt.

Fußgängerin von Pkw erfasst

Stockstadt

Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr wurde eine 81-jährige Fußgängerin in der Hauptstraße von einem Pkw Chrysler frontal erfasst. Glücklicherweise erlitt die Fußgängerin nur leichtere Verletzungen. Bisher konnte der genaue Unfallhergang nicht geklärt werden, so dass die Polizei Zeugen bittet, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Aus der Kurve gerutscht

Kleinostheim

Am 26.12. um 12:40 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw Opel von der B8 auf die A3 in Richtung Frankfurt auf. Hierbei kam er bei regennasser Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Auto ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Schaden: 2.000 Euro.

Regenunfall

Großostheim

Ein 28-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 13:30 Uhr mit seinem Opel die Kreisstraße AB 3 von Wenigumstadt in Richtung Pflaumheim. In einer scharfen Linkskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn und deutlich zu hohem „Speed“ die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Acker zum Stehen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Schleuderfahrt endet auf dem Dach

Laufach

Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 13:30 Uhr befuhr eine 30-Jährige die Bundesstraße 26 von Lohr in Richtung Laufach. Kurz vor dem Ortsbeginn Hain kam sie mit ihrem Hyundai auf regennasser Straße in einer Rechtskurve alleinbeteiligt ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr sie eine Böschung hoch, so dass der Pkw kippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 8.000 Euro. Die junge Frau wurde mit Prellungen und Hüftschmerzen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert.&nbs

Beim Holzstehlen erwischt

Dammbach

Ein Zeuge beobachtete am 26.12. gegen 14:45 Uhr, wie ein 76-Jähriger an der Kreisstraße AB15 zwischen Altenbuch und Krausenbach mehrere Meterstücke Holz in seinen Pkw einlud. Bei der Rückkehr zu seiner Wohnadresse in einer hessischen Gemeinde wurde der mutmaßliche Dieb einer Kontrolle unterzogen. Hierbei kamen vier Stück Buchenholz im Kofferraum des Autos zu Tage. Die Ermittlungen dauern an.

vd / Polizei Aschaffenburg