Stau nach Unfall auf A3 bei Waldaschaff

Gegen 8 Uhr war eine Opel-Fahrerin auf der A3 in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff unterwegs. Ein Lastwagen wechselte vor ihr den Fahrstreifen. Die Frau wollte daraufhin ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches anschließend in die Leitplanke prallte. Die Fahrerin wurde in ihrem Opel eingeschlossen. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. Mehrere Autos, die an der Unfallstelle vorbeifuhren, wurden durch die Trümmerteile des Unfallfahrzeuges beschädigt. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr bis Bergung des Fahrzeuges auf zwei Fahrspuren vorbeifließen. Der Schaden summiert sich auf über 10.000 Euro.

mci/rah