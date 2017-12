Ihren Angaben zur Folge ging sie zu Fuß mit einer Freundin die Badergasse entlang, als sie plötzlich von hinten durch einen Pkw erfasst und dadurch zu Boden gerissen wurde. Der Pkw, bei welchem es sich um einen braunen Skoda handelte, hielt jedoch nicht an, sondern fuhr in unbekannte Richtung davon. Weil die junge Frau zunächst davon ausging, dass sie keine Verletzungen davon trug, da sie nach dem Unfall massiv unter Schock stand, wurden keine Rettungskräfte oder Polizei informiert. Die 22-Jährige begab sich erst am Abend zu ihrem Hausarzt, welcher sie sofort in eine Klinik überwies. Es wurde eine starke Prellung der gesamten linken Körperseite diagnostiziert. Da die beiden Freundinnen ein Bild von dem unfallverursachenden Pkw machten, ist das Kennzeichen bekannt, worüber nun der Fahrer ermittelt werden muss.

Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet

Zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr stand ein brauner Mazda am Fahrbahnrand in der Lamprechtstraße. In dieser Zeit wurde er im Bereich der Stoßstange hinten links beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf circa 2500 Euro geschätzt.

Ein grauer Mazda wurde am Sonntag gegen 22:15 Uhr demoliert. Dieser fuhr in der Ebersbacher Straße in stadteinwärtiger Fahrtrichtung, als ihm an einer Engstelle ein grüner Pkw entgegenkam. Die 58-jährige Fahrerin bremste ihren Mazda ab, um den anderen Pkw vorbeifahren zu lassen. Dabei kam es dann zum Anstoß. Das grüne Fahrzeug fuhr jedoch im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Höhe des Schadens am Mazda, welcher sich am Radkasten hinten links befindet, beläuft sich auf etwa 200 Euro. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich um einen grünen, Jeep ähnlichen Pkw. Über ein Kennzeichen oder ein Fabrikat ist nichts bekannt. Weitere Hinweise zu einem der beiden flüchtigen Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr den Lack auf der linken Seite eines BMW zerkratzt. Der schwarze Pkw stand in dieser Zeit im Innenhof eines Mehrfamilienanwesens am Geschwister-Scholl-Platz. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro.

Einbruchserie in mehrere Gartenhäuschen

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 09:00 Uhr in mindestens zehn Gartenhäuschen einer Kleingartenanlage im Hasenhägweg gegenüber der JVA eingebrochen; bei zwei weiteren hat er es versucht. Um in die Schuppen zu gelangen, hebelte der Täter jeweils die Türe auf. Bei einem der Häuschen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro hinauslaufen. Eine genaue Höhe muss noch ermittelt werden. In einem der Gärten konnten auch die vermeintlichen Aufbruchswerkzeuge - eine Axt, sowie ein Brecheisen, welche der Unbekannte am Tatort zurückließ - aufgefunden und sichergestellt werden. Ersten Erkenntnissen nach wurden nur Kleinigkeiten mitgenommen, wie eine geringe Menge Bargeld aus einer Spardose, sowie ein Akku-Schrauber. Der genaue Beuteschaden muss ebenfalls noch durch den Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt werden. Zeugen, die Hinwiese zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Die Nase eines Polizisten kann auch das beste Versteck nicht täuschen

Obwohl sich ein 19-Jähriger viel Mühe für das „Versteck“ seines Joints gegeben hatte, konnte dies dennoch nicht über die Nase zweier Aschaffenburger Ordnungshüter hinwegtäuschen. Die beiden Beamten befanden sich zu Fuß am Sonntagnachmittag gegen 16:50 Uhr auf Streife auf dem Aschaffenburger Weihnachtsmarkt, als ihnen der feine Geruch von Marihuana - ausgehende von einer dreiköpfigen Gruppe junger Männer - in die Nase stieg. Bei der Kontrolle der Gruppe fiel den Beamten ein leerer Trinkbecher eines Schnellrestaurants ins Visier, welcher ein 19-Jähriger bei sich trug. In diesem hat der junge Mann einen Joint so verbaut, dass er ihn „heimlich“ konsumieren konnte. Joint und Becher wurden sichergestellt und der 19-Jährige bekommt im Gegenzug eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

Unfallflucht

Großostheim

Zwischen Freitag 19:00 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr ist ein unbekanntes Fahrzeug an einem geparkten Fiat hängen geblieben und hat dadurch den rechten Außenspiegel beschädigt. Der Van stand am Fahrbahnrand in der Ostendstraße in Großostheim. Die Schadenshöhe wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unbekannter bricht in zwei Gartenhäuschen ein

Glattbach

In der Zeit zwischen Montag, 11.12.2017, 12:00 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr ist ein unbekannter Täter in zwei Gartenhäuschen zwischen Aschaffenburg und Glattbach eingebrochen. Die Häuschen befinden sich mitten in einem dortigen Waldgebiet rechts der Autobahn A3 in Richtung Frankfurt gesehen, in der Nähe eines Hundedressierplatzes. Der Einbrecher hebelten in beiden Fällen die Eingangstüre auf und durchwühlte die Schuppen. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden liegt bei insgesamt circa 400 Euro. Ein Tatzusammenhang zu der Einbruchserie im Stadtgebiet wird auf Grund des Tatzeitraumes und der Tatörtlichkeiten durch den Sachbearbeiter des Vorfalles ausgeschlossen.

Pkw zerkratzt

Glattbach

Ein unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Dienstag 11:00 Uhr den Lack der rechten Fahrzeugseite eines Skodas verkratzt. Der schwarze Fabia stand in dieser Zeit am rechten Fahrbahnrand in der Jahnstraße. Die Höhe des Schadens am Pkw wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Versuchter Pkw-Aufbruch

Hösbach

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag 19:00 Uhr auf Sonntag 10:00 Uhr versucht, in einen Daimler einzudringen. Der Pkw stand in dieser Zeit auf öffentlichen Verkehrsraum in der Mühlstraße. Als der Besitzer am Sonntagmorgen zu seinem Fahrzeug kam stellte er fest, dass das Schloss und der Griff der Fahrertüre herausgehebelt waren. Im Fahrzeuginneren des Pkw war der unbekannte Täter jedoch nach Auskunft des Besitzers nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd / Polizei Aschaffenburg