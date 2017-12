Mann belästigt 17-Jährige im Bus von Hösbach-Bahnhof nach Aschaffenburg

Fußgänger von Pkw erfasst - Unfallzeugen gesucht

Fahrraddiebstahl

Nach Aussage der jungen Frau stieg der Mann an der Haltestelle „Hösbach-Ost“ in den Bus ein, in welchem sie bereits saß. Der Unbekannte setzte sich auf den freien Platz neben sie. Als der Bus auf Höhe der City Galerie in der Goldbacher Straße war, legte der Täter seinen Arm um das Mädchen und bat um ihre Telefonnummer. Als die 17-Jährige dies jedoch verneinte, fing der Mann an sie zu streicheln und unsittlich zu berühren. An der Haltestelle „Stadt-Palais“ stieg die Schülerin schließlich aus dem Bus aus. Der Unbekannte blieb sitzen. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 25 Jahre alten, schlanken Mann. Er hatte ein südländisches Aussehen und kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans, schwarzen Jacke und Turnschuhen.Am Mittwoch gegen 16:10 Uhr wollte ein 18-Jähriger an einem ampel-geregelten Fußgängerüberweg die Fahrbahn dervon der Burchardstraße kommend in Richtung Mittelstraße überqueren. Als er mittig auf der Fahrbahn war, wurde er von einem silbernen Pkw erfasst, welcher von der Schillerstraße kam und nach links in die Burchardstraße abbiegen wollte. Der Fußgänger wurde von der linken, vorderen Fahrzeugseite erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Er zog sich leichte Verletzungen am linken Unterschenkel und Hautabschürfungen zu. Er begab sich jedoch erst im Nachgang zu einem Arzt. Der Fahrer des Pkws stieg nach der Kollision aus und half dem 18-Jährigen wieder auf die Beine. Er schlug dem jungen Mann vor, dass er seine Personalien in dessen Handy tippen würde. Im Anschluss fuhr er von der Unfallstelle davon. Der 18-Jährige stellte schließlich jedoch fest, dass der Unfallverursacher lediglich seinen Vor- und Nachnamen eintippte. Ein Kennzeichen oder ein Fabrikat des Pkws merkte sich der junge Mann nicht. Eine Beschreibung des Fahrers liegt ebenfalls nicht vor.Gerade einmal zehn Minuten hat eine 61-Jährige ihr Rad außer Augen gelassen, in welchen ein unbekannter Täter dieses dann stahl. Das schwarz-silberne Fahrrad der Marke „HTTP“ stand am Mittwoch gegen 12:00 Uhr für diesen kurzen Moment unverschlossen vor dem Haupteingang des Kinos in der. Es hatte noch einen Zeitwert von rund 380 Euro.Polizei Aschaffenburg