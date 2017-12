Sieben Unfälle auf winterglatter Fahrbahn

Ein 33-Jähriger hat am Sonntag gegen 13:30 Uhr auf der schneebedeckten Fahrbahn der Goldbacher Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Als er unter der Bahnunterführung an der Kreuzung zur Elsässer Straße hindurch fahren wollte, kam der VW ins Schleudern und prallte gegen den Bordstein. Der 33-Jährige wurde nicht verletzt. Andere Fahrzeuge wurden ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Heinrichtsthal: Um kurz nach 12:00 Uhr geriet ein 26-Jähriger in seinem UNIMOG auf der winterglatten Fahrbahn der Kreisstraße AB 20 in Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, beschädigten einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Der 26-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Klein-Lkw musste mit Hilfe eines Traktors geborgen werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 3000 Euro.

Mespelbrunn: Gegen 12:15 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Renault auf der Staatsstraße 2308 von Heimbuchenthal kommend. Kurz vor dem Ortseingang nach Mespelbrunn kam der Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Renault überschlug sich einmal und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der junge Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Über eine Schadenshöhe ist nichts bekannt.

Hösbach, OT Wenighösbach: Auf der Dorfstraße in Wenighösbach kam es dann gegen 12:30 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der schneebedeckten Fahrbahn. Dort fuhr ein 61-Jähriger in seinem Nissan in ortsauswärtige Richtung, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen stehenden Linienbus schlitterte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde hier niemand.

Laufach: Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in gesamter Höhe von rund 19.000 Euro, sind die Bilanz eines Unfalls auf der B 26 im Bereich der Bahnunterführung. Dort fuhr ein 49-Jähriger in seinem Citroen in Richtung Frohnhofen, als er in einer Kurve auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Der Citroen-Fahrer verlor die Gewalt über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 30-jährige BMW-Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Citroen-Fahrer wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 19-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde dann durch die Streife festgestellt, dass zum einen auf dem Citroen noch Sommerreifen angebracht waren und zum anderen bei dem 49-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft festzustellen war. Daher wurde bei ihm im Krankenhaus noch gleich eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein nach Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Großostheim OT Pflaumheim: Um 13:20 Uhr kam dann ein 34-Jähriger mit seinem Audi auf der schneebedeckten Fahrbahn der Wenigumstädter Straße ins Schleudern, als er in ortsauswärtiger Richtung unterwegs war. Der Pkw rutschte in den Graben, wodurch an diesem ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt.

Hösbach, OT Winzenhohl: Auf der Haibacher Straße in Richtung Hösbach, kam es gegen 13:25 Uhr zum sechsten Unfall auf der schneebedeckten Fahrbahn. Ein 19-Jähriger kam mit seinem VW Polo ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW Caddy eines 32-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 9500 Euro geschätzt. Beide Männer blieben unverletzt. Zudem kam bei der Unfallaufnahme heraus, dass der 19-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er hat nun neben dem zu erwartenden Bußgeld noch mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

Wildunfall

Dammbach

Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Peugeot kam es am Sonntag um 18:00 Uhr auf der Staatsstraße 2317. Dort fuhr der Pkw in Richtung Rohrbrunn, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Das Reh verstarb und am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Cannabis im Blut und im Pkw

Goldbach

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines Opels am Sonntag gegen 21:15 Uhr im Weberborn, stellten die Beamten fest, dass aus dem Fahrzeuginneren eindeutig der Geruch von Marihuana wahrzunehmen war. Bei der anschließenden Durchsuchung des 36-jährigen Fahrers und des Pkw konnten circa 50 Gramm des verbotenen Rauschmittels aufgefunden und sichergestellt werden. Da auch das Auftreten des 36-Jährigen auf den Konsum des selbigen hinwies, und er auch auf Nachfrage zugab am Abend einen Joint konsumiert zu haben, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der junge Mann auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht. Dort führte eine Ärztin eine Blutentnahme durch. Der Opel-Fahrer hat sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen des Besitzes von Betäubungsmittel zu verantworten.

vd / Polizeiinspektion Aschaffenburg