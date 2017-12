Am Kauppenaufstieg befuhr die Frau den rechten von vier Fahrstreifen. Ein nachfolgender 23-jähriger Lkw-Fahrer erkannte zu spät, dass die Frau vor ihm wesentlich langsamer fuhr als er. Er fuhr fast ungebremst in das Heck des Ford. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin des Ford klagte über Schmerzen im Halsbereich. Sie wurde vom BRK ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Feuerwehr Weibersbrunn übernahm die Absicherung der Unfallstelle, sperrte den rechten Fahrstreifen, beseitigte Fahrzeugteile und schleppte den Lkw an die nächste Ausfahrt. Der Ford wurde von einem Abschleppdienst entfernt.Der Gesamtschaden beläuft sich auf da. 20000 Euro.Am Freitag, 08.12.2017, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, parkte gegenüber der Gaststätte „Zur Krone“ in der Aschaffenburger Str. ein weißer Daimler Benz am Straßenrand. Der Eigentümer aus Hösbach war in dieser Zeit in der Gaststätte bei einer Versammlung. Da es am Abend heftig schneite, bemerkte er nicht, dass inzwischen sein parkendes Auto beschädigt wurde. Erst am nächsten Tag entdeckte er, dass der vordere linke Kotflügel eingedrückt war. Zudem befand sich rote Fremdfarbe am Fahrzeug. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 1200 Euro.Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach bittet um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 06021-857 2530.mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach