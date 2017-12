Körperverletzung in Aschaffenburger Diskothek

Der 30-jährige Angreifer und der 25-jährige Geschädigte gerieten beim Verlassen der Diskothek in Streit. Dieser endete mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf des Unterlegenen. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert.



Im Kreisverkehr Rhönstraße / Schweinheimer Straße kam es am Samstagabend gegen 21.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersah ein 76-jähriger Audi-Fahrer einen bereits im Kreisverkehr befindlichen Opel und fuhr diesem in die Seite. Weder der Unfallverursacher, noch die 61-jährige Opel-Fahrerin wurden verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.Ein silberner BMW wurde wegen einer abgelaufenen Hauptuntersuchung am Samstagnachmittag in der Darmstädter Straße zur Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 28-jährigen Fahrzeuglenker fest. Ein Urintest war positiv auf Kokain und Cannabisprodukte. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an einem braunen Ford, welcher in der Südbahnhofstraße geparkt war, der rechte Außenspiegel abgerissen oder abgetreten. Es werden Zeugen gesucht. Tel. 06021/857-0.Eine 21-jährige Fahrerin eines Opels war am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der schneebedeckten Kreisstraße AB2 von Sailauf kommend in Richtung Engländer unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte in den Straßengraben und überschlug sich. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Der Opel wurde erheblich beschädigt.mkl/Polizei Aschafffenburg