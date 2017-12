Zwei Glätteunfälle am Freitagabend

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Vorfahrt missachtet



Aufgrund Glätte in Gegenverkehr gerutscht

Pkw auf Schwimmbadparkplatz angefahren - Verursacher geflüchtet

Aufgrund Glätte auf Gegenfahrbahn gerutscht



Eine 30-jährige parkte ihren Pkw, Ford am Donnerstag, 07.12.2017 gegen 21:10 Uhr, im Bereich der Feldchenstraße. Als sie am Freitag, 08.12.2017 gegen 08:30 Uhr, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegenAm Freitag, gegen 18:20 Uhr, bog eine 28-jährige mit ihrem BMW von der Kahlgrundstraße/ Dyroffstraße kommend nach links in die Schillerstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 44-jährigen, welcher mit seinem VW die Kreuzung von der Dyroffstraße kommend, geradeaus in Richtung Kahlgrundstraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde keiner der beiden Unfallbeteiligten verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.Am Freitag, gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 51-jährige mit ihrem Opel die Linkstraße und wollte nach links auf die B8 in Richtung Mainaschaff auffahren. Aufgrund Glätte konnte sie ihren Pkw nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und rutschte in den entgegenkommenden BMW eines 59-jährigen. Keiner der beiden Unfallbeteiligten wurde verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Beide Pkw waren noch fahrbereit. Kriminalitätsgeschehen. Eine 30-jähirge hatte ihren Pkw, Opel am Donnerstag 07.12.2017, 07:00 Uhr, in Großostheim, Wenigumstädter Weg geparkt. Als sie am Freitag, 08.12.2017, gegen 12:30 Uhr, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Beschädigungen im Bereich der kompletten linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- EuroHinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.. Am Freitag, gegen 17:10 Uhr, konnte ein 81-jährige Zeuge auf dem Parkplatz des Schwimmbades in der Ringwallstraße beobachten, wie eine weibliche Person mit ihrem schwarzen Kastenwagen rückwärts aus einer Parklücke ausfuhr und hierbei den gegenüber geparkten VW eines 62-jährigen beschädigte. Der Zeuge machte die Verursacherin auf den Unfall aufmerksam, welche angab diesen bemerkt zu haben. Des Weiteren forderte er sie auf, den Vorfall im Schwimmbad zu melden, da sich der Geschädigte dort befinde. Die Verursacherin lief noch mit dem Zeugen in die Schwimmhalle, dort trennten sich jedoch ihre Wege. Auf spätere Nachfrage des Zeugen beim Geschädigten, sowie beim Bademeister, gaben beide an, es habe sich keiner bei ihnen gemeldet. Der entstandene Sachschaden am Pkw des Geschädigten beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.. Am Freitag, gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 59-jähriger mit seinem BMW die Findbergstraße von Dörrmorsbach in Richtung Haibach, als er in einer leichten Linkskurve aufgrund Glätte in den Gegenverkehr rutschte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer entgegenkommenden 51-jährigen. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500,- Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.. Am Freitag, gegen 23:20 Uhr, fuhr ein 18-jähriger mit seinem Opel in den Kreisverkehr in der Babenhäuser Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 67-jährigen, welcher sich mit seinem Skoda bereits im Kreisverkehr befand. Durch den Zusammenstoß wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro.

dc/Polizei Aschaffenburg