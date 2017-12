Heftige Schlägerei bei Geburtstagsparty in Oberbessenbach

So wurde einem 17-jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als er zu Boden ging, wurde ihm eine schwarze Umhängetasche mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Ein 16-jähriger Jugendlicher, der nach Angaben mehrerer Beteiligter sich als Haupttäter hervortat, soll einen 22-jährigen mit einem Klappmesser bedroht und ihm dieses an den Hals gehalten haben. Dabei erlitt dieser leichtere Verletzungen am Hals. Für insgesamt vier verletzte Beteiligte, einer erlitt eine Kopfplatzwunde, einem wurde ein Zahn ausgeschlagen und ein weiterer erlitt eine Gehirnerschütterung, musste ein Krankenwagen geholt werden. Der 16-jährige Haupttäter wurde in Gewahrsam genommen und später an seine Eltern übergeben. Insgesamt zwei Klappmesser wurden sichergestellt.

Die Klärung des Sachverhaltes ist noch nicht abgeschlossen, da die meisten Partygäste mehr oder weniger stark alkoholisiert waren. Etliche wiesen Alkoholwerte von mehr als 1 Promille auf. Diesbezüglich sind weitere Ermittlungen notwendig.



Am Samstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, befuhr der 55-jährige Fahrer eines weißen Pkw Mercedes-Kombi diestadtauswärts. Zwischen derund der Kreuzungüberholte der Mercedes zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge, so dass der Gegenverkehr abbremsen bzw. ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch nach der Ampelanlage an der Kreuzung Auweg fiel der Mercedesfahrer durch grob verkehrswidriges Verhalten auf, u.a. nötigte er andere Verkehrsteilnehmer durch extremes langsam fahren.Während eines polizeilichen Einsatzes ammusste am Samstagabend ein grau-blauer Streifenwagen der Aschaffenburger Polizei auf dem Gehweg gegenüber dergeparkt werden. Gegen 23.50 Uhr fuhr ein aufmerksamer Zeuge an der Örtlichkeit vorbei und sah, wie zwei junge Männer auf die Motorhaube, sowie auf das Dach des Streifenwagens sprangen und über das Fahrzeug liefen. Ein weiterer junger Mann filmte den ganzen Vorgang. Als die Beamten kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, stellten sie fest, dass das Dach durch zwei Eindellungen beschädigt wurde. Weiterhin konnten Schuhabdrücke sowie Speichelanhaftungen festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro.Am Samstagvormittag, zwischen 10 und 11.30 Uhr, kam es in derzu Sachbeschädigungen durch Graffiti-Sprayer. An einer Hauswand wurden mit weißer Farbe ein großes „H“ sowie eine ca. 1 m lange Wellenlinie aufgesprüht. An zwei weiteren benachbarten Anwesen wurden an einer Hauswand ein weißer Strich sowie an einer Grundstücksmauer weitere weiße Striche aufgesprüht.Der Gesamtschaden beläuft sich auf 150 Euro.mkl/Polizei Aschaffenburg