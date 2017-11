22.000 Euro Schaden: Einbrecher stehlen E-Bikes aus Fahrradgeschäft

Insgesamt sieben E-Bikes der Marken Bergamont und Haibike, zwei dazugehörige Lade-Netzgeräte und ein Mountain-Bike der Marke Bergamont wurden aus einem Fahrradgeschäft in der Aschaffenburger Straße gestohlen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten der oder die Täter die Eingangstüre des Fahrradgeschäfts auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 22.000 Euro.

Stadt Aschaffenburg

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, wurde der 28-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes in der Straße Am Floßhafen, Höhe Adenauerbrücke, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Außerdem konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet.



Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw VW Polo die Deschstraße in Richtung Deutsche Straße. An der Einmündung zum Hohenzollernring wollte sie in diesen einbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen, von der Deutschen Straße entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Fiat und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des VW Polo leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gesamtschaden 9000 Euro.



Sachbeschädigung an Pkw

Bereits am Mittwochabend, in der Zeit von 21.15 bis 22.30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Hanauer Straße die Fahrertüre sowie der Kotflügel auf der Beifahrerseite eines Porsche Carrera zerkratzt. Schaden 5000 Euro.



Kreis Aschaffenburg

Vorfahrt missachtet

Großostheim, OT Pflaumheim. Am Freitagmorgen, gegen 07.35 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Suzuki die Wenigumstädter Straße ortseinwärts. An der Kreuzung zur Mömlinger Straße missachtete sie die Vorfahrt eines, von rechts kommenden, Pkw Audi und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Die Fahrerin des Pkw Audi musste sich danach in ärztliche Behandlung begeben, da sie über Kopf- und Hüftschmerzen klagte. Gesamtschaden 4500 Euro.



