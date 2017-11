Dieb verliert Sprintduell gegen Polizisten

Unfallflucht

Unfall beim Wenden

Farbschmierereien

Handy-Diebstahl

Unter Drogeneinfluss

Aus der Kurve getragen

Die Ordnungshüter wurden misstrauisch und wollten eine Kontrolle durchführen. Dies hatte jedoch der Mann wahrgenommen, sich auf sein Rad gesetzt und war zügig ohne Licht über die Frohsinnstraße, Erthalstraße und Weißenburger Straße unter Missachtung mehrerer Rotlichte in Richtung Schlossberg geflüchtet.Als er in Mainnähe nach links in die Suicardusstraße einbog, war die Fahrt für das Streifenauto aufgrund Bodenpfosten zu Ende. Obwohl der Flüchtende seinen mitgeführten Rucksack weggeworfen und über einen Metallzaun geklettert war, holten ihn die Ordnungshüter ein, konnten ihn zu Boden bringen und fesseln. Der 29-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Er führte mehrere Messer und Werkzeug mit sich. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks konnten diverse geklaute Fahrradteile von verschiedenen Rädern entdeckt und sichergestellt werden.Der Dieb räumte die Taten ein. Im Weiteren konnten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen, so dass durch eine Ärztin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nachdem der junge Mann keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde er dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere bezüglich des mitgeführten hochwertigen schwarzen Fahrrades der Marke Haibike.In der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:10 Uhr, am Montag, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in derein schwarzer BMW von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort und hinterließ einen Fremdschaden von knapp 1.000 Euro.Ein 35-Jähriger befuhr am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, mit seinem Pkw Opel diein Richtung Aschaffenburg. Wegen Rotlichts an der Kreuzung zur Wailandtstraße staute sich der Verkehr, worauf der Opel-Fahrer seinen Pkw wendete, um wieder in Richtung Großostheim zu fahren. Hierbei überfuhr er verbotswidrig die Fahrstreifenbegrenzung und übersah anschließend ein Leichtkraftrad der Marke Honda, das von einem 16-Jährigen stadtauswärts gelenkt wurde. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 500 Euro.In der Zeit von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr wurde ein Anhänger immit Graffiti verunstaltet. Die Farbe lässt sich nicht entfernen, so dass ein Schaden von 500 Euro angenommen wird.Den Überraschungsmoment nutzte ein unbekannter Täter am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, in derrigoros aus. Als eine 28-Jährige mit ihrem Smartphone beschäftigt war, näherte sich die Person und nahm dem Opfer das Smartphone aus der Hand. Anschließend flüchtete sie in Richtung Park Schöntal. Der Täter wird wie folgt beschrieben:Mann, 175 Zentimeter groß, 25 Jahre alt, schlank, dunkle Bluejeans, schwarzgraue Kapuzenjacke. Der Wert der Beute wird mit 300 Euro angegeben.Ein 18-Jähriger befuhr am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, mit seinem Pkw Mitsubishi dievon Rohrbrunn kommend in Richtung Dammbach. In einer Rechtskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Anschließend drehte er sich mehrmals mit dem Fahrzeug und kam quer zum Straßenverlauf zum Stehen. Beide Insassen, der 18-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin klagten anschließend über Schmerzen im Nackenbereich und wurden zur Überprüfung ins Klinikum Erlenbach verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Ordnungshüter drogentypische Ausfallerscheinungen fest, ein Drogentest verlief positiv auf THC. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einer Ärztin auf der Dienststelle durchgeführt. An dem Pkw entstand ein Schaden von 5.000 Euro.. Am Dienstag, um 19:30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Audi die, zwischen dem Ortsteil Breunsberg und Wenighösbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet er im Kurvenbereich ins Schleudern und kam anschließend mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von 2.200 Euro.Polizei Aschaffenburg