Schreck nach dem Urlaub: Uhren und Schmuck aus Laufacher Wohnung geklaut

Wer hat in den vergangenen zwei Wochen in der Danziger Straße etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat in diesem Bereich verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug mit fremden Kennzeichen gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnten?

Der Täter entwendete mehrere Wertgegenstände und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen muss sich der Einbruch in der Danziger Straße im Zeitraum vom 04. November, 10. 00 Uhr, bis zum vergangenen Samstagabend, 21.30 Uhr, ereignet haben. Während sich die Bewohner des Anwesens im Urlaub befanden, drang der Täter gewaltsam über die Balkontür in das Wohnhaus ein. Im Anschluss durchsuchte er mehrere Räume nach Wertgegenständen, wobei ihm offenbar einige Uhren und Schmuckstücke in die Hände fielen. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Beuteschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden, den der Einbrecher hinterließ, dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.Originalmeldung der Polizei Unterfranken