Motorhaube auf der A3 bei Waldaschaff verloren

Bislang ist der Verlierer unbekannt. Zwei Verkehrsteilnehmer erkannten das Hindernis zu spät und fuhren darüber. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro.Flüchtig ist nach einem Unfall am Samstag um 09.30 Uhr ein gelber Kleintransporter. Dessen Fahrer war auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs und befand sich etwa auch Höhe des Parkplatzes Kohlsberg auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Wechsel auf die linke Spur touchierte er einen schwarzen Golf und fuhr nach dem Anstoß einfach weiter. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Hösbach, Tel. 06021/8572530, zu melden.Ein 48-Jähriger aus Frankfurt touchierte am Samstag um 12.20 Uhr im Baustellenbereich mit seinem Pkw aus Unachtsamkeit zwei Warnbaken und verursachte hierbei einen Gesamtschaden von 1200 Euro.Originalmeldung der VPI Aschaffenburg