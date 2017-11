Kontrolle im Schöntal: EInhandmesser bei 20-Jährigem gefunden

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Betrunken Pkw geführt

Kriminalitätsgeschehen

Alkohol entwendet

Bekleidung und Kosmetikartikel entwendet

Fahrrad entwendet

Kreis Aschaffenburg

Kriminalitätsgeschehen

Da er kein berechtigtes Interesse zum Führen des Messers nachweisen konnte, wurde das Messer sichergestellt. Den 20-jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in derkonnte von einer Streifenbesatzung der Aschaffenburger Polizei am Sonntag gegen 02:40 Uhr bei einem 59-jährigen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest brachte dann die Gewissheit, dass der Pkw-Fahrer stark alkoholisiert war. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 52-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.Am Samstag, gegen 10:20 Uhr, wurde eine 40-jährige in einem Verbrauchermarkt in derdabei beobachtet, wie sie 2 Flaschen Wodka im Wert von 16,- Euro entwendete. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.Am Samstag, gegen 16 Uhr, wurden drei 16-jährige aus dem Landkreis Kitzingen in einem Discounter in derdabei beobachtet, wie sie Bekleidung und Kosmetikartikel entwendeten. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem festgestellt, dass die drei Jugendlichen zuvor bereits Textilien aus einem Bekleidungsgeschäft in derentwendeten. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf insgesamt auf 1000,- Euro. Die Erziehungsberechtigen wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die drei Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.Im Zeitraum von Freitag, 17.11.2017, 14:00 bis 20:00 Uhr, wurde das vor einem Wohnanwesen imabgestellte Fahrrad durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 800,- Euro.Im Zeitraum von Freitag, 17.11.2017, 23:30 Uhr bis Samstag, 18.11.2017, 08:30 Uhr, wurde ein Briefkastendurch bislang unbekannte Täter aufgesprengt. Die darin befindlichen Briefe wurden zu einer Postfiliale verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro.Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg