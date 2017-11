Brand und Staubexplosion in Aschaffenburger Sägewerk

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es am Freitag am späten Nachmittag in einem Sägewerk in der Limesstraße. Dort war es in einer Fabrikhalle aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand im Bereich einer Kesselimprägnieranlage gekommen. Ein 29-jähriger und ein 26-jähriger Mitarbeiter der Firma wollten das Feuer noch löschen. Hierbei kam es dann aber zu einer Staubexplosion.

Durch die anschließende schnelle Reaktion der Belegschaft wurden sämtliche Hallen umgehend komplett geräumt, so dass aufgrund des Vorfalles keinerlei Verletzte zu beklagen sind. Die mit einem Großaufgebot anwesende Feuerwehr Aschaffenburg konnte die betroffene Halle nur mit schwerem Atemschutz betreten. Die Löscharbeiten an der Anlage gestalteten sich als schwierig und nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden.

Trunkenheitsfahrt verhütet

Am Samstag in den frühen Morgenstunden fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg ein in der Holsteiner Straße am Straßenrand geparkter Renault auf, da auf dem Beifahrersitz ein 27-jähriger lag und schlief. Der junge Mann wurde daraufhin geweckt und nach seinem Befinden gefragt. Hierbei fiel der Streife starker Alkoholgeruch auf. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest endgültige Gewissheit über die Alkoholisierung des 27-jährigen lieferte, wurde zum Zwecke der Verhütung einer möglichen Trunkenheitsfahrt der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Anschließend wurde die Lebensgefährtin des jungen Mannes verständigt, die den 27-jährigen abholte und nach Hause brachte.

Marihuana gefunden

Bei Personenkontrollen in der Innenstadt Marihuana aufgefunden Am Freitag in der Zeit von 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr wurden von Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg mehrere Personenkontrollen in der Aschaffenburger Innenstadt durchgeführt. Hierbei wurden bei zwei jungen Männern im Alter von 20 und 23 Jahren, sowie bei einer 21-jährigen geringe Mengen Marihuana aufgefunden. Alle drei erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Rauschmittel wurden sichergestellt.

Ladendieb auf frischer Tat festgenommen

Am Freitag am frühen Nachmittag fiel der Ladendetektivin eines Bekleidungsgeschäftes in der Herstallstraße ein 24-jähriger auf, der verschiedene Artikel im Gesamtwert von 385,- Euro in gebrauchte, selbst mitgebrachte Tüten eben dieses Bekleidungsgeschäftes einpackte. Als er sich mit den Waren an der Kasse vorbei zum Ausgang begab, hielt ihn die Ladendetektivin an, verbrachte ihn in ihr Büro und verständigte die Polizei. Da der junge Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Anschließend wurde der 24-jährige nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

Polizei Aschaffenburg