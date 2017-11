Aschaffenburg: 9-Jähriger von Auto angefahren

Zwei Mal leicht verletzt nach Vorfahrtsverstoß

Am Mittwochmorgen gegen 07:50 Uhr befuhr ein 9-Jähriger mit seinem Rad den Gehweg der Deschstraße. An der Kreuzung zur Saarstraße wollte er diese geradeaus überqueren. Zur gleichen Zeit kam aus der Saarstraße ein Ford gefahren. Der Pkw erfasste mit seiner Front das Hinterrad des Fahrrades, wodurch der 9-Jährige ins Schlingern kam. Der Junge kippte samt Rad um, konnte sich aber mit den Händen abfangen, wodurch er sich eine Schürfwunde an der Hand zuzog. Der Fahrer des Fords blieb jedoch nicht stehen, sondern setzte seine Fahrt unbeirrt in die Deschstraße fort. Der Bub wurde von einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg in die Schule gebracht, wo ihn seine Mutter in Empfang nahm. Da eine aufmerksame Zeugin den Vorfall beobachtet hatte, ist das Kennzeichen des flüchtigen Pkw bekannt.

Eine 26-Jährige wollte am Dienstag gegen 12:30 Uhr mit ihrem VW von der Nilkheimer Bahnhofstraße nach rechts auf die Großostheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung auffahren. Dabei übersah sie den Renault einer 44-Jährigen, welcher bereits auf der Großostheimer Straße in dieselbe Richtung unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch sowohl die VW- als auch die Renault-Fahrerin leicht verletzt wurden und in ein Krankenhaus kamen. Die beiden 32- und 43-jährigen Beifahrer blieben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 46.500 Euro.

Graffiti-Schmiererei

Ein unbekannter Täter hat bereits vergangenen Woche zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 08:00 Uhr einen Schriftzug mit roter Farbe an eine Holzwand einer karitativen Einrichtung in der Siegfried-Rischar-Straße geschrieben. Zu lesen war „Ihr Anti-Deutschen wichser“. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Einbruch in Sportheim

In das Sportheim in der Glaserstraße im Stadtteil Gailbach ist in der Zeit zwischen Sonntag 13:00 Uhr und Dienstag 17:00 Uhr ein unbekannter Täter eingebrochen. Dieser versuchte zunächst über ein Fenster der Umkleidekabinen, bei welchem die Scheibe eingeworfen wurde, in das Gebäude zu gelangen, was jedoch offensichtlich nicht gelang. Daher hat der Unbekannte schließlich das Fenster zu den Toiletten komplett ausgerissen und konnte so in das Sportheim einsteigen. Ob etwa aus den Räumlichkeiten entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Ein weiterer Schaden im Gebäude wurde nicht gemeldet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Kennzeichendiebstahl

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 06:50 Uhr das vordere Kennzeichen eines Skodas mit Aschaffenburger Zulassung samt Halterung abgerissen und entwendet. Der Pkw stand in der Nacht auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Bergstraße.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Handfeste Auseinandersetzung in Kneipe

Ein 20-Jähriger kam am Dienstagabend gegen 23:20 Uhr mit einem ihm unbekannten Mann in einer Kneipe in der Schloßgasse in Streit. Grund war, dass der junge Mann dachte, dass der Widersacher seine Freundin belästigte. Ein 27-jähriger Gast ging dazwischen und konnte den Streit zunächst schlichten. Der Unbekannte begab sich weg, jedoch nur, um bewaffnet mit einem Schlagstock und einem Pfefferspray wieder zukommen. Der Angreifer schlug dem 20-Jährigen gegen die Beine und sprühte dem 27-Jährigen, welcher wiederum helfend eingreifen wollte, mit dem Pfefferspray ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte aus der Kneipe. Durch den Übergriff erlitt der jüngere der beiden leichte Verletzungen an der Hand und dessen Brille ging zu Bruch. Der 27-Jährige erlitt durch das Pfefferspray eine Reizung der Augen. Er wurde vor Ort von herbeigerufenen Rettungskräften versorgt. Da der Täter einigen Zeugen der Auseinandersetzung namentlich bekannt ist, muss dieser nun durch den Sachbearbeiter im Rahmen von Vernehmungen ermittelt werden.

Kreis Aschaffenburg

Zwei Unfallfluchten im Landkreis

Großostheim. / Stockstadt a. Main. In der Zeit zwischen Montag 08:00 Uhr und Dienstag 15:00 Uhr wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug der Lack eines Toyota im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Pkw stand in dieser Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Grabenstraße in Großostheim. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursachte dann am Dienstag zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr ein ebenfalls unbekanntes Fahrzeug an einem Seat. Dieser stand am Fahrbahnrand in der Industriestraße in Stockstadt. Da es sich bei dem Schaden um einen großflächigen Streifschaden im Bereich des linken Radkastens handelt, geht der Sachbearbeiter des Unfalls davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw oder ähnlich großes Fahrzeug handelt.

Fünf Wildunfälle im Landkreis

Hösbach./Johannesberg. /Weibersbrunn. /Rothenbuch. Ein Fuchs, drei Rehe und eine Wildsau lösten am Dienstagabend und Mittwochmorgen fünf Unfälle mit je einem Pkw aus. Am Dienstag gegen 17:45 Uhr kam es zur ersten Kollision auf der Kreisstraße AB 24 bei Rottenberg. Das Reh rannte davon und am BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Gegen 21:00 Uhr kam es dann auf der Kreisstraße AB 10 zum nächsten Zusammenstoß zwischen ebenfalls einem Reh und einem VW. Dieser war zwischen Breunsberg und Wenighösbach unterwegs, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Auch dieses Reh sprang zurück in die Flur, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Mit einer Wildsau kollidierte dann um 22:45 Uhr ein BMW auf der Staatsstraße 2312 zwischen Rohrbrunn und Mespelbrunn. Das Schwein verstarb an der Unfallstelle und am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der vierte Unfall war mit einem Fuchs. Dieser lief auf die Staatsstraße 2307, auf welcher ein Audi von Hösbach in Richtung Schimborn unterwegs war. Der Fuchs verstarb und am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Am Mittwochmorgen kam es dann gegen 06:30 Uhr schließlich noch zu einem Zusammenstoß zwischen ebenfalls einem BMW und einem Reh auf der Kreisstraße AB 4 bei Rothenbuch. Auch hier starb das Tier. Der Schaden am Pkw liegt bei etwa 1000 Euro.

Geldbörsendiebstahl

Mainaschaff. Eine 69-Jährige hat am Dienstag um 17:00 Uhr ihren Geldbeutel im Fahrradkorb ihres Rades liegen gelassen, nachdem sie dieses vor einem Diskounter in der Johann-Dahlem-Straße abgestellt hatte. Als die Dame nach wenigen Minuten das Fehlen ihrer Börse bemerkte, ging sie zu ihrem Rad zurück und konnte beobachten, wie ein ihr unbekannter Mann an ihrem Fahrrad stand. Als sie ihn ansprach schüttelte dieser nur den Kopf und lief davon. Ob diese Person tatsächlich auch der Dieb des Geldbeutels war, ist nicht gesichert. In der roten Börse waren die Ausweisdokumente, eine Kreditkarte und etwas Bargeld. Der unbekannte Mann war etwa 175 Zentimeter groß, schlank und circa 25 Jahre alt. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Mann oder einer anderen verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg