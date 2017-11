Streit in Aschaffenburger Bar: 58-jähriger schlägt 31-jährigen

Der 58-jährigeAngreifer aus dem Landkreis Aschaffenburg schlug dabei seinem 31-jährigenAschaffenburger Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Er erlitt eine Platzwunde über demAuge. Beide Personen waren alkoholisiert.Am Samstag, gegen 18.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW undeinem Mini. Der Mini befand sich in der Würzburger Straße in stadtauswärtiger Richtung. Der86-jährige Fahrzeuglenker des VW kam aus der Rhönstraße und hatte die Vorfahrt zugewähren. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei beide Pkw beschädigtwurden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 4500 Euro.Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in der Südbahnhofstraße.Gegen 18 Uhr übersah ein 63-jähriger BMW-Fahrer einen am rechten Fahrbahnrandgeparkten BMW. Er kollidierte aus voller Fahrt mit dem Geparkten. Der Gesamtschadenbeläuft sich auf ca. 13.000 Euro.Auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Kette in der Hanauer Straße wurde am Freitagabendzwischen 19 und 21 Uhr der schwarze Skoda eines 23-jährigen angefahren. Der bislangunbekannte Unfallverursacher fuhr gegen den hinteren linken Kotflügel und die Stoßstangedes geparkten Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugenwerden gebeten sich bei der PI Aschaffenburg unter 06021/8570 zu melden.Am Sonntagmorgen gegen 02.50 Uhr verlor ein 43-jähriger Aschaffenburger aufgrundstarker Alkoholisierung die Fassung. Seine Wut ließ er an einem Streifenwagen der PIAschaffenburg aus, der zufällig des Weges kam. Er schlug mehrfach auf das Heck desStreifenwagens. Da er trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten, sich zu beruhigen,immer aggressiver wurde, musste er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.Zwei Freundinnen im Alter von 14 und 15 Jahren zogen am Samstagnachmittag durch dieCity-Galerie und klauten in mehreren Bekleidungsgeschäften Waren in Gesamtwert von ca.200 Euro. Dabei wurden sie von einem Ladendetektiv beobachtet. Die beiden Mädchenwurden zunächst zur PI Aschaffenburg gebracht und wurden dort von einemErziehungsberechtigten abgeholt.Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg