Auch in den Online-Foren des Medienhaus Main-Echo liefen die Kommentarspalten über. Die meisten Nutzer äußern Zustimmung.

Kreisbrandinspektor Otto Hofmann und seine Retter sind für viele die Helden der Stunde: »Gebt dem Mann eine Medaille! Seinen Kollegen und allen Helfern selbstverständlich auch!«, schreibt ein Leser auf der Main-Echo-Facebook-Seite, »Eine kalte Dusche ist das mindeste, was diesen Doofköpfen gehört« richtet sich eine Leserin an die Gaffer. Rund 500 Facebook-Nutzer reagierten bislang auf den Beitrag – über 470 mit zustimmendem »Daumen nach oben«.

Damit nicht genug: Binnen weniger Stunden hat die Aktion der Feuerwehr nicht nur regional für Aufsehen gesorgt, sondern es bundesweit in die Schlagzeilen geschafft. In ganz Deutschland erregt das Thema die Gemüter: Laut einer Auswertung des Branchendienstes meedia drehen sich drei der sechs am meisten kommentierten Beiträge vom Donnerstag um die Aktion. Am Freitag ist es selbst bei den »heute«-Nachrichten des ZDF angekommen.

Beim Fachblatt Feuerwehr-Magazin kochten die Emotionen zwischenzeitlich derart hoch, dass die Kommentierenden zur Mäßigung aufgefordert werden mussten – einige Kommentatoren hatten den Gaffern mit strafbaren Handlungen gedroht. Kritik wird hier allerdings ebenso laut: »Auch das ist gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, liebe Kameraden«, schreibt ein Leser; »Wasserverschwendung ist nicht Aufgabe der Feuerwehr«, ein anderer.

Härtere Strafen seit Mai

Zustimmung kommt auch aus der Politik: »Danke an die Feuerwehr, nicht nur für die Aktion mit dem Wasserschlauch. Das war unbürokratisch und wirkungsvoll. Wer auch immer die Idee hatte, sie war wirklich gut«, schreibt die Aschaffenburger Bürgermeisterin Jessica Euler (CSU) auf ihrer Facebook-Seite.

Auch der bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU) aus Aschaffenburg hat wenig Verständnis für die Gaffer: »Es ist immer wieder aufs Neue entsetzlich und unerträglich, wenn Schaulustige die so wichtige – häufig lebensentscheidende – Arbeit von Rettungskräften behindern«, sagt Bausback gegenüber der Redaktion. Er verweist auch auf die höheren Strafen, die Gaffern seit 30. Mai dieses Jahres drohen.

Kreisbrandinspektor Otto Hofmann selbst sieht die Aktion eines Feuerwehrmannes mittlerweile distanziert: Derartige Unfälle seien für die Retter stets eine Belastung, weshalb er die Handlung nachvollziehen könne. Dennoch wolle man künftig »keine derartige Eskalation« und sei auch betroffen davon, dass die Berichte über das Vorgehen gegen Gaffer die Unfallmeldung überschattet hätten.

Darf die Feuerwehr das? Bleibt die Frage: War die Dusche für die Schaulustigen legal? Laut dem bayerischen Feuerwehrgesetz durchaus, wie der Pressesprecher des Innenministeriums der Redaktion sagt. Denn das erlaubt es, dass die Feuerwehr die Lage selbständig beurteilt und Maßnahmen bis hin zum Platzverweis auch durchsetzen darf. Aktuell testet man mobile Sichtschutzwände, um Gaffern den Blick zu verwehren. Denn trotz verschärfter Gesetzeslage wurde bereits festgestellt: Drohen allein hilft leider nur wenig.

vd