Fahrer hat Drogen im Blut und im Gepäck

Der Mann war um 00.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Langgasse kontrolliert worden. Da der 21-jährige Mann einen Drogenkonsum einräumte und auch ein Drogentest positiv verlief, folgte die obligatorische Blutentnahme. Außerdem wurden im Verlauf der Kontrolle sowohl bei dem Fahrer als auch bei seinem 19-jährigen Beifahrer geringe Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Auf die beiden jungen Männer aus dem Landkreis Aschaffenburg kommen nun entsprechende Anzeigen zu.



Wildunfälle

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Ein Opel-Fahrer stieß am Sonntag um 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen der Spinne und Hofstädten mit einem Reh zusammen. Der Schaden an dem Opel wird auf 500 Euro geschätzt.

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Gegen 20.30 Uhr erfasste dann ein Opel-Fahrer in der Daxberger Straße ein Wildschwein, das mit drei weiteren Tieren in einer Rotte die Straße überquerte. Ein entgegenkommender Skoda-Fahrer kollidierte ebenfalls mit zwei Wildschweinen aus dieser Rotte. Fazit: 300 Euro Schaden am Opel und 1.500 Euro an dem Skoda.

Pkw zerkratzt

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitag und Sonntagvormittag zerkratzte ein Unbekannter einen Kia, der in der Kälberauer Straße abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand auf der rechten Seite. An dem Pkw entstand ein Schaden von 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



Originalmeldung der Polizei Alzenau