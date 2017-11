Randalierende Brüder vorm Sedgewick in Aschaffenburg

Als diese, trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten, dies zu unterlassen, nicht aufhören wollten, wurden beide in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Während des Transports spuckte der 18-jährige mehrfach in das Dienstfahrzeug.

Auch bei seiner Verbringung eine Verwahrzelle beleidigte er massiv die Beamten und spuckte einem Beamten auf den Kopf. Gleichzeitig fing auch sein älterer Bruder an, die Beamten massiv zu beleidigen. Auch er wurde für den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle untergebracht.





Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Am Samstagvormittag, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr, wurde im Parkhaus in derein in der ersten Ebene geparkter VW Polo an der rechten Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in derein geparkter Pkw Ford Focus angefahren und an der vorderen Stoßstange beschädigt. Vermutlich dürfte ein Sprinter beim Einparken gegen den Ford geraten sein. Schaden 1000 Euro.Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.45 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich eine männliche Person verdächtig vor der Hauswand der City-Galerie in derherumdrücke. Eine kurz darauf eintreffende Streife konnte in der Nähe eine verdächtige Person feststellen. Als die Person kontrolliert werden sollte, flüchtete diese über die Breslauer Straße in die Ernsthofstraße. Danach wurde die Person aus den Augen verloren. Es konnte festgestellt werden, dass an der Hausfront der City-Galerie ein Schriftzug mit blauer Farbe und den Buchstaben „SPLI“ aufgesprüht wurde. Vermutlich wurde der Täter dabei gestört und konnte sein Vorhaben nicht vollenden. Die flüchtende Person war ziemlich groß, ca. 190 cm, trug eine dunkle Kopfbedeckung, einen dunklen Parka, eine dunkle Stoffhose, um Nase und Mund ein schwarzes Tuch mit roten Nuancen. Er trug außerdem einen schwarzen Rucksack mit sich. Der Schaden dürfte sich auf 300 Euro belaufen.Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02 Uhr, kam es an einem Mehrfamilienanwesen in dervermutlich durch einen illegalen Knallkörper, zu einer Sprengung und vollständigen Zerstörung einer Briefkastenanlage. Durch die Wucht der Detonation flogen Teile der Anlage bis zu 15 Meter weit. Außerdem wurde hierdurch der Innenputz im Treppenhaus beschädigt. Zeugen konnten kurz nach der Detonation mehrere Jugendliche dabei beobachten, wie sie in einen angrenzenden Park wegrannten. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in derein geparkter Pkw Mercedes angefahren und am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Vermutlich dürfte ein LKW für den Kratzer und die Eindellung in Frage kommen. Jedenfalls entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern.Am Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, befuhr der Fahrer eines Opel Corsa dievon Wenigumstadt in Richtung Pflaumheim. Im dortigen Kurvenbereich kam ihm ein VW entgegen, der zu weit auf seine Fahrspur geriet und trotz Ausweichmanövers des Opels dessen linken Außenspiegel abfuhr. Der VW-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern.Einen Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro haben Graffiti-Sprayer in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hösbach angerichtet. So wurden unter anderem mehrere Gebäudewände, Abfalleimer und Verkehrsschilder der Realschule in dermit weißer und schwarzer Farbe besprüht. Weiterhin wurden in der näheren Umgebung mehrere Verteilerkästen, Zigarettenautomaten sowie Wertstofftonnen verunstaltet. Aufgesprüht wurde jeweils ein sogenanntes Smiley und der Schriftzug „more wine“.Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.30 Uhr, wurde die Polizei zu einer stark alkoholisierten und randalierenden männlichen Person an dergerufen. Als die Streife eintraf, stellten sie fest, dass der 29-jährige tobende Mann sich mit einem Security-Mitarbeiter auf der Straße rangelte. Als die Beiden von den Beamten getrennt werden sollten, wurden diese ebenfalls von dem Randalierer tätlich angegangen. Daraufhin musste dieser mittels unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden. Da er sich weiterhin sehr aggressiv gebärdete und die Beamten massiv beleidigte, wurde er zur Dienststelle verbracht. Während des Transports spuckte er wiederholt in das Polizeifahrzeug. Auch auf der Dienststelle sperrte er sich massiv gegen die Maßnahmen und beleidigte fortwährend die Beamten. Da er weiterhin massiv Widerstand leistete, war es nur unter Einsatz von mehreren Kollegen möglich diesen in einer Verwahrzelle unterzubringen. Im Anschluss wurde auf Anordnung eines Richters noch eine Blutentnahme durchgeführt.Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg