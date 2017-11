31-Jähriger Aschaffenburger schlägt und beißt um sich

Alkoholisierter Motorradfahrer in Unfall verwickelt

Italienischer Ladendieb

Auto zerkratzt

Hoher Sachschaden

Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Der stark alkoholisierte Mann hielt sich zunächst am Herstallturm auf, öffnete bei einem bislang nicht bekannten Auto die Fahrertüre und schlug auf den Fahrer ein. Anschließend ging der Mann weiter in Richtung Frohsinnstraße, wo er gegen Schaufensterscheiben schlug. Im Anschluss ging er auf mehrere Passanten los. Eine junge Dame aus dem Landkreis Miltenberg konnte einem Faustschlag ausweichen, ein weiterer Passant bekam eine Kopfnuss ab. Er wurde leicht verletzt. Schließlich gelang es einigen Passanten durch beherztes Eingreifen den Randalierer zu Boden zu bringen und dort bis zum Eintreffen der Polizei zu festzuhalten. Dabei wurde einer der Passanten durch den Angreifer ins Bein gebissen. Die eintreffende Polizeistreife konnte den Angreifer nur durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang bändigen und zur PI Aschaffenburg verbringen. Da er immer wieder versuchte auch sich selbst zu verletzen wurde er wegen erheblicher Eigen- und Fremdgefahr in das Bezirkskrankenhaus nach Lohr eingewiesen. Er hatte ca. 2,2 Promille.Die Polizei Aschaffenburg bittet weitere Geschädigte, insbesondere jedoch den bisher nicht bekannten Pkw-Fahrer, sich schnellstmöglich unter 06021/857-0 zu melden.Am Freitag, gegen 17 Uhr kam es bei einem Abbiegevorgang in der Luitpoldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Opel Corsa und einem Kraftrad. Beide Fahrzeuge wurden nur leicht beschädigt und es wurde niemand verletzt. Der 59-jährige Motorradfahrer hatte 0,62 Promille. Die Unfallermittlungen dauern an.In einem Drogeriemarkt in der Citygalerie klaute am Freitagnachmittag ein 20-jähriger Italiener eine Parfumflasche. Dabei wurde er durch den Ladendetektiv beobachtet. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 450 Euro einbehalten.Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Freitag 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr die Beifahrertüre eines grauen Opel Corsa. Der Opel stand auf einem Supermarktparkplatz in der Ersthofstraße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.Bei einem Verkehrsunfall auf der B26 in Hösbach, kurz vor der Anschlussstelle zur A3, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Pkw massiv beschädigt. Ein Alfa Romeo und ein Audi fuhren zunächst parallel auf dem zweispurigen Autobahnzubringer. Der Alfa Romeo kam dabei von seinem Fahrstreifen ab und touchierte den parallelfahrenden Audi. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.An einer Tankstelle in Hösbach tankte ein alkoholisierter Fahrzeuglenker am Freitagnachmittag seinen Seat. Dabei vergaß er die Handbremse anzuziehen. Sein Seat rollte auf einen Ford, der ebenfalls auf dem Tankstellengelände parkte. Es entstand leichter Sachschaden an beiden Pkw.Die eintreffende Polizeistreife stellte bei dem 31-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch und Anhaltspunkte für Drogenkonsum fest. Ein Test ergab 0,78 Promille. Außerdem stellte sich schnell heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Er wurde zur PI Aschaffenburg gebracht, wo eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt werden sollte. Dagegen wehrte sich der Mann jedoch derart heftig, dass mehrere Beamte ihn festhalten und fixieren mussten.Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkohol- bzw. Drogeneinwirkung. Da er bei der Blutentnahme Widerstand leistete und die Beamten, sowie die Ärztin beleidigte, erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren.Originalmeldung Polizei Aschaffenburg